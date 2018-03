Vandalismo destrói estátuas da turma da Mônica

Na Praça Bacharel Fernando da Rocha, no Jardim Miriam, na zona sul o que deveria ser motivo de orgulho tem sido um problema. O motivo está nos sucessivos ataques de vândalos. Em menos de dois meses duas estátuas foram danificadas. A da Mônica teve a cabeça destruída, enquanto a do Cascão perdeu parte de um dos braços.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No local, desde outubro do ano passado funciona a gibiteca da Turma da Mônica. O espaço foi idealizado para incentivar a leitura por intermédio dos quadrinhos. A decoração é uma homenagem aos personagens do cartunista, Maurício de Souza.

A principal reclamação dos frequentadores é sobre a falta de segurança. Para o vendedor Paulo dos Anjos não há policiamento na região. “Tem um pessoal que fica bebendo, consumindo drogas, e são eles que sempre quebram as coisas. Como não tem ninguém pra olhar, eles acabam quebrando tudo”, afirma.

De acordo com o aposentado Valdo Moraes a questão está na falta de conscientização da população. “As pessoas deveriam aprender a respeitar os espaços que fazem bem, trazem benefícios”. Afirma.

Em nota, a prefeitura afirmou que parte da estátua da Mônica teve de ser removida para evitar que alguém se machucasse. Ainda segundo o comunicado, o processo para início dos reparos está andamento. A Secretaria de Segurança informou que a zeladoria de bens públicos é de responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana, e que a PM presta auxílio na fiscalização da praça.

Confira abaixo os comunicados emitidos pela prefeitura e secretaria de segurança.

PMSP:

“As questões sobre segurança no local devem ser encaminhadas à SSP.

A Subprefeitura Cidade Ademar esclarece que a estátua da Mônica localizada na praça Bel Fernando da Rocha foi alvo de vandalismo e, por medidas de segurança, parte da obra foi removida. No momento, a subprefeitura executa os tramites para efetuar os reparos. Segue a nota solicitada”.

SSP:

“A Polícia Militar informa que a zeladoria e a conservação de praças e bens públicos municipais são de responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana. O 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano presta apoio à fiscalização da Prefeitura. A PM prendeu 255 pessoas em flagrante nos primeiros oito meses do ano na região. Foram apreendidas 13 armas de fogo e 893 veículos foram recuperados”.

Ouça aqui a reportagem.