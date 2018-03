Após sucessivas queixas, tanque abandonado há décadas deve ser retirado

Um antigo reservatório, parte de um caminhão, e que foi abandonado há pelo menos 20 anos, deve ser retirado nos próximos dias. O tanque de ferro, completamente deteriorado contém piche. Sua retirada é uma antiga reivindicação dos moradores da Av. Cândido Camargo, no Jd. Ana Maria, em Santo André.

A iniciativa foi anunciada pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por telefone, ele entrou em contato com a reportagem da Rádio Estadão, e garantiu que nos próximos dias tudo será resolvido. “Eu imaginei que já estava feito, mas agora será feito! Até a semana que vem estará tudo removido”, disse.

Em julho, a prefeitura de Santo André foi procurada sobre o problema. Na ocasião, informou que após várias tentativas sem sucesso, a retirada do reservatório voltaria a ser analisada. Nesta quinta, voltamos à Av. Cândido Camargo e constatamos que nada foi feito.

O aposentado Lourenço Ferro da Silva, que mora há 38 anos na região, ressalta que com o passar do tempo a situação piorou. De acordo com ele, moradores em situação de rua estão ocupando o entorno do tanque. “Esse pessoal começou a montar barracadas e agora é lixo pra todo lado, isto sem falar no entulho”, afirma.

Procurada a respeito da limpeza na região, a prefeitura de Santo André não se manifestou.

Ouça aqui a reportagem.