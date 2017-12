Sucatas e descaso nas ruas da Saúde

A praça professor Américo Portugal, na Chácara Inglesa, subdistrito do bairro da saúde, na zona sul da cidade não retrata a realidade do bairro. A grama aparada e a boa conservação das quadras e demais equipamentos esportivos do local escondem problemas graves como o abandono de casas e carros além de calçadas em péssimas condições e uma constante queda de energia elétrica.

Para Rafael Ferrari, que há 03 anos reside na rua Jaci, um dos principais problemas se encontra nos veículos que chegam a permanecer por meses em ruas e avenidas da região. “Mesmo com placas de vende-se os carros costumam ser abandonados. São verdadeiras carcaças que resultam numa grande dor de cabeça”. Afirma Rafael.

Na rua Jaci, 188 uma casa de esquina é motivo de grande preocupação. O local com muitas áreas tomadas pelo mato serve de abrigo a moradores de rua e para o consumo de drogas. O sindico de um condomínio que fica quase em frente a região relata que já procurou a prefeitura e até os proprietários do imóvel, mas nada foi feito. Tales Banhato ressalta que a obra além de um local para ladrões ainda possuí diversos focos do mosquito da dengue.

Outra questão apontada está na falta de preservação das calçadas. São degraus desnecessários e diversos buracos que acabam obrigando os pedestres a utilizarem as ruas. Idosos como a aposentada Dirce Godal, que há 17 anos mora na região acham praticamente impossível andar com segurança pelos passeios. ” Olha são tantas escadas e buracos que a gente só consegue andando se pular. Oras eu consigo andar mas pular fica difícil “. Relata Dirce.

Entramos em contato com a AES Eletropaulo, e até o fechamento desta não obtivemos retorno.

Em nota a prefeitura esclarece:

“Sobre os carros abandonados a Subprefeitura Vila Mariana informa que, na próxima semana, realizará vistoria no local e os veículos indicados receberão notificações, por meio de adesivo, dirigidas aos seus responsáveis para que realizarem a retirada. Após o prazo de cinco dias da data das notificações, conforme previsto pela legislação, sem que os veículos sejam retirados, a subprefeitura iniciará os procedimentos legais e administrativos para realizar a remoção dos automóveis.

Quanto aos questionamentos sobre moradores de rua, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa atua diariamente em todas as regiões da cidade abordando e encaminhando moradores em situação de rua por meio de orientadores sociais do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), inclusive na Praça Professor Américo Portugal.

O trabalho é permanente e consiste na identificação, aproximação, escuta e encaminhamento, das pessoas que aceitam, para a rede de proteção social, como Centros de Acolhida. É importante ressaltar que as pessoas são convidadas a ir para os Centros de Acolhida, mas a aceitação é facultativa.

Os moradores que aceitam podem ser encaminhados para o Centro de Acolhida localizado na Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira ou para qualquer outros 78 equipamentos espalhados pela capital. São cerca de dez mil vagas oferecidas”.

