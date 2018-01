Sucatas de automóveis lotam pátio da Prefeitura em Cidade Ademar

O pátio da Prefeitura Regional de Cidade Ademar tem tirado o sono dos moradores da zona sul da cidade. O motivo está nas dezenas de carcaças de automóveis empilhadas em uma área, localizada na Av. Yervant Kissajikian, 416. O maior receio está no risco de possíveis focos da dengue.

Muitas pessoas alegam dificuldades para registrar as reclamações diretamente na Prefeitura. Em geral, os servidores orientam para que as queixas sejam feitas no telefone 156. Mas, ao ligar, os atendentes pedem que a ouvidoria seja consultada.

A aposentada Sonia Maria relata que tem sofrido cada vez mais com a proliferação de ratos. “Eu moro no térreo e toda hora tem um rato na minha casa, tudo por causa destas sucatas”, relata.

A estudante Andressa Lemos também reconhece que a situação está difícil. “A gente faz a nossa parte, mas é necessário que a Prefeitura também faça a dela”, diz.

Em nota, a Vigilância em Saúde de Cidade Ademar informa que o local mencionado é considerado “ponto estratégico”, e recebe inspeções regulares. A respeito das sucatas, a Prefeitura ressalta que foi realizado um leilão e que a retirada deve ocorrer até a próxima semana.

Confira abaixo a íntegra da nota emitida PELA pmsp

“A Supervisão de Vigilância em Saúde (SUVIS) Cidade Ademar informa que o local citado é considerado Ponto Estratégico e recebe inspeções regulares das equipes. As últimas inspeções ocorreram em 01/12/16, 20/12/16 e 12/01/17. Em nenhuma das visitas citadas foi encontrada a presença de larvas. Há um tratamento preventivo com larvicida biológico BTI previsto para ser realizado nesta segunda quinzena de janeiro.

A Prefeitura Regional Cidade Ademar informa que foi realizado, em 13/12/2016, um leilão (nº 002/2016), por meio do processo administrativo nº 2016-0.240.667-3. A retirada das carcaças pelo vencedor do leilão deve ocorrer até a próxima semana”.

Ouça aqui a reportagem: