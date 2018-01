Rua da zona leste é cimentada por falta de asfalto

Na zona leste, a rua Adriano Augusto, no bairro de Itaquera, é cimentada por falta de asfalto.

A falta de asfalto da rua Adriano Augusto Montério, no bairro de Itaquera, levou os moradores à tomarem uma medida extrema. Há cerca de 15 anos, após um mutirão, eles decidiram cimentar a via. Desde então, constantes pedidos são feitos a prefeitura para que providencie uma pavimentação adequada. Mas o concerto provisório, que acabou sendo permanente, apenas ameniza os problemas.

Com o peso dos carros, por exemplo, é comum o rompimento de canos de esgoto. Em dias de chuva, devido ao desnível existente, a esquina das ruas Adriano Augusto Montório com Riacho Grande sofre com alagamentos. Na travessa os únicos dois pontos de iluminação existentes são insuficientes.

Em nota, a prefeitura não esclareceu se as ruas da região estão em situação irregular, mas informou que há um processo para que estas sejam “oficiais”. O órgão também não confirmou se irá fazer a pavimentação necessária, apenas que realizará uma vistoria para possível realização dos serviços.

Confira abaixo a íntegra da nota emitida pela PMSP.

“A Secretaria Municipal de Habitação informa que há processo de regularização fundiária aberto para tornar as ruas dessas áreas oficiais. Os setores responsáveis pela Iluminação e pavimentação da prefeitura farão vistoria na via mencionada para verificar a possibilidade de implantação desses serviços”.

Ouça aqui a reportagem