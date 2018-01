Sabesp e Prefeitura ignoram buracos da Bela Vista

No cruzamento da Rua Joaquim Eugênio de Lima e Alameda Ribeirão Preto, no bairro da Bela Vista, na região central, os buracos são recorrentes. Em um deles existe um vazamento de água que, segundo moradores, já dura semanas. Os consertos chegam a ser realizados mas duram apenas alguns dias.

Diante da falta de manutenção, cavaletes utilizados como sinalização para motoristas chegam a ser guardados por comerciantes, para serem usados posteriormente. Os últimos, no entanto, acabaram quebrados e espalhados pela via, aumentando ainda mais a insegurança.

O taxista Jorge Chagas trabalha há mais de 20 anos em um ponto na região. Segundo ele, o local nunca deixou de apresentar problemas. “Sempre foi assim, desde que estou aqui a situação continua a mesma, ninguém faz nada”, desabafa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Comerciantes da região afirmam que há poucos dias uma empresa terceirizada realizou reparos na rua. A qualidade do conserto deixou a desejar, tanto que o asfalto utilizado está cedendo, e uma nova cratera começa a surgir.

Em nota, a Sabesp informou que após vistorias constatou que o problema se deve a existência de uma galeria de água pluvial. Desta forma a responsabilidade seria da Prefeitura, que por sua vez informou que irá notificar a concessionária para que os reparos sejam feitos.

Acompanhe abaixo a integra das notas:

“A Sabesp informa que vistoriou o local e constatou que as redes da companhia operam normalmente. O vazamento de água mencionado na reportagem está relacionada à galeria de águas pluviais próxima ao local, cuja responsabilidade é da prefeitura”.

“O dano causado no cruzamento das Rua Joaquim Eugênio de Lima com Alameda Ribeirão Preto, na Bela Vista, está sob a responsabilidade da concessionária de água e esgoto, que fez o serviço de reparação da rede no local. A Prefeitura Regional Sé informa que irá notificar a concessionária para executar novamente o reparo necessário”.

Ouça aqui a reportagem