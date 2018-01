Moradores reclamam de ruas esburacadas e calçadas interditadas em Campo Belo

A falta de zeladoria no Campo Belo, área nobre da zona sul de São Paulo, tem preocupado. Na esquina da Rua Antônio de Macedo Soares com a Avenida dos Bandeirantes, um terreno chama a atenção de quem circula pela região.

Trata-se de uma área que, apesar de murada, abriga pilhas de entulhos e sacos rasgados de lixo. A calçada tem trechos intransitáveis, com restos de árvores e sobras de obras. Em outros passeios do bairro a dificuldade em transitar está nas intervenções feitas pelos próprios moradores, como rampas e desníveis.

Na Rua Vicente Leporace, na altura do número 1.800, o principal problema está nos constantes alagamentos. Os relatos dão conta de que em dias de chuva forte é comum que a água de galerias pluviais acabe invadindo as casas. A aposentada Maria do Socorro Paula e Silva, que mora há 48 anos no bairro, alega que já teve muito prejuízo. “Eu já perdi geladeira, fogão, um monte de coisas. A Prefeitura nunca fez nada”, afirma.

A conservação das vias do bairro também tem sido motivo de reclamações. Um exemplo disto está na esburacada Rua Morais de Barros. “Tem buraco que tá fazendo aniversário, enquanto a gente fica só quebrando o carro”, diz o taxista Kleber Munhoz, que trabalha na região.

Em nota, a Prefeitura informou que fará os reparos necessários nas vias da região nos próximos dias. Quanto ao terreno citado na reportagem, o proprietário será multado além de notificado para providenciar o conserto das calçadas. O local de alagamento será vistoriado.

Veja abaixo a íntegra da nota enviada pela prefeitura.

“A Prefeitura Regional Santo Amaro informa que os serviços de tapa-buracos na Rua Moraes de Barros serão executados nesta sexta-feira (27), caso as condições climáticas permitirem. Quanto a Rua Antônio de Macedo Soares, altura do numeral 2.030, será feita vistoria e, caso seja constatada a existência de lixo e entulho e o passeio com situação intransitável, o proprietário será autuado e deverá providenciar a regularização do local.

E ainda sobre a Rua Antônio de Macedo Soares com a Rua Vicente Leporace, a regional fará uma vistoria para identificar o problema. Sendo de atribuição da administração municipal, os serviços serão incluídos na programação. Caso seja atribuição de alguma concessionária prestadora de serviço, esta será acionada”.

Ouça aqui a reportagem