Rua de Franco da Rocha é abandonada pela Prefeitura

A Rua Gralha, no bairro Jardim Luciana, em Franco da Rocha, na grande São Paulo existe praticamente apenas nos mapas. A via pode ser resumida há um estreito trecho de terra batida com muitas pedras, buracos e esgoto a céu aberto.

Apesar da situação de abandono, o caminho é o único acesso dos moradores à região central. A dona de casa Gisele Luciana, desabafa que tudo é uma imensa dificuldade, um problema. “Quando chove a gente não consegue sequer sair de casa, e quando faz sol a poeira é insuportável”, afirma.

As crianças do bairro, que necessitam de transporte escolar, são obrigadas a caminhar até 20 minutos. O trajeto é necessário, uma vez que o micro-ônibus responsável pelas viagens não consegue trafegar pela rua.

Os moradores alegam que estão cansados de se reunir com o prefeito Kiko Celeguim, do PT. Segundo eles, os encontros são feitos, mas ficam apenas nas promessas. O comerciante Marco Antônio diz que costuma ir muito à prefeitura, mas sempre volta desanimado. “Eles sempre dizem que a licitação está pra sair, mas nunca sai. Até quando vai ser assim”. Desabafa o dono de uma pequena mercearia.

Em nota, a prefeitura de Franco da Rocha informou que após um acordo com a o governo federal dará início as obras. A previsão é à partir de maior a execução do projeto tenha início.

Confirma abaixo a íntegra do comunicado enviado pela prefeitura de Franco da Rocha.

“A obra de drenagem e pavimentação na Rua Gralha, localizada no bairro Jardim Luciana, estava prevista para ser realizada ainda em 2016. A Prefeitura de Franco da Rocha, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Mobilidade Urbana, realizou todos os estudos, elaborou o projeto e firmou um convênio com o Governo Federal para que a melhoria acontecesse.

Entretanto, após o processo licitatório, o repasse por parte do governo acabou atrasando, o que levou a empresa vencedora a desistir de executar o projeto.