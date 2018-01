Roubo de fios deixa rua de Guarulhos às escuras

Trecho da Rua Francisco Antunes sem iluminação devido ao furto de fios

Há mais de um mês os moradores da rua Francisco Antunes, na Vila Augusta, em Guarulhos na grande São Paulo, reclamam da falta de iluminação. A situação que se arrasta sem qualquer perspectiva de solução ocorre devido ao furto de fios. Em menos de 15 dias a fiação do local foi roubada duas vezes.

Quem mora no local alega já não saber mais o que fazer. A questão é ainda mais grave considerando-se as respostas que atendentes do serviço público dão aos moradores para explicar o apagão. “A gente liga e eles dizem que só vão arrumar a luz quando os ladrões forem presos, enquanto isto a gente fica na escuridão”, diz Dulce Gregori.

Para contornar o problema, algumas pessoas evitam transitar na rua durante a noite. Quem costuma chegar tarde sempre avisa alguém antes, para que possa esperar na porta de casa. E os acessos as garagens, mesmo tendo portões automáticos, são feitos da maneira mais rápida possível.

Em uma das laterais da rua existe um canteiro que deixa muito a desejar em limpeza e conservação. Apesar de alguns trechos estarem com a grama baixa, em quase toda extensão o que predomina é mesmo o mato alto. Isto tem facilitado o acúmulo de entulho e do lixo, além da proliferação de pernilongos e matos.

Os funcionários responsáveis pela poda e varrição nunca concluem o serviço. “Eles começam a cortar e de repente param. Uma vez disseram que estavam sendo ameaçados para não cortarem o mato. E eu contínuo com este problema”, diz Josi Ferreira, moradora do local.

Em nota a prefeitura de Guarulhos esclarece:

“A Prefeitura de Guarulhos tem a informar que, segundo a Divisão Técnica de manutenção de Iluminação Pública e Próprios Municipais (Secretaria Municipal de Serviços Públicos), na avenida Francisco Antunes existe iluminação pública ornamental e convencional, ou seja, postes metálicos e concreto, consecutivamente. A iluminação ornamental é energizada por cabos subterrâneos e em menos de quinze dias sofreram furtos por duas vezes, na primeira vez foram repostos imediatamente, desta segunda vez estamos programando a reposição para semana que vem, pois nem temos este material no estoque de imediato. Segundo os próprios moradores da rua, quem está furtando é alguém que mora lá, mas se recusam em nos dizer quem é”.

Ouça aqui a reportagem.