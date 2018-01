Reintegração de prédio do SBT é pedida

A Desocupação da antiga produção do SBT, na zona norte da cidade pode ocorrer a qualquer momento. De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, o pedido de reintegração de posse ocorreu no começo da semana, na 6ª. Vara Civil do Fórum de Santana.

A ocupação do prédio, localizado na esquina da Av. Ataliba Leonel e a Rua Azir Antonio Salton ocorreu na madrugada do último sábado. A ação de representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocorreu mesmo com o imóvel possuindo zeladores por 24 horas.

Embora a saída dos ocupantes esteja assegurada, a situação atual ainda deixa os moradores apreensivos, principalmente quanto há uma solução rápida. Uma aposentada, que prefere não se identificar diz que se sente insegura, sobretudo diante da movimentação de pessoas estranhas. “A gente tem notado pessoas que não falam sequer o português, tem gente de todo o jeito e nós não sabemos o que eles querem”, afirma.

Enquanto a desocupação não ocorre, o local, que aparentemente não foi danificado, conta apenas com bandeiras do MTST penduradas nas janelas. O fornecimento de água e energia elétrica não foi interrompido em nenhum momento.

Ouça aqui a reportagem