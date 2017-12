Praça do Forró, um espetáculo não tão bonito

A praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, cravada no centro de São Miguel Paulista, popularmente conhecida apenas por Praça do Forró, na zona leste da cidade, não se destaca apenas por sediar a belíssima Capela dos Índios, uma igreja construída no século 16. Atualmente o local tem recebido atenção pelo abandono e falta de segurança.

A Rede de Wi-Fi, oferecida gratuitamente pela Prefeitura, funciona sem muitos problemas, mas poucos na região se encorajam a utiliza-lá, ao menos em celulares. Aguns bancos de madeira e ferro fundido estão quebrados e muitas das plantas existentes acabam servindo de varal para moradores de rua.

O entorno da praça está tomado por flanelinhas, e o consumo de drogas acontece ao ar livre, sem qualquer empecilho dos policiais de uma base instalada em uma das esquinas. Os comerciantes trabalham apreensivos e aqueles que não podem ter segurança particular dizem contar apenas com a sorte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Elvis Gomes dos Santos é proprietário de uma padaria que há 34 anos anos é administrada por sua família na mesma esquina. “A região está abandonada. À noite, isto vira terra de ninguém, eu mesmo já fui assaltado diversas vezes, e hoje só conto com Deus para garantir a minha segurança e a dos meus funcionários”, relata o comerciante.

Widerley Alencar trabalha em uma banca de jornal, que fica ao lodo do posto da PM. Há pelo menos 12 anos ele frequenta a Praça do Forró. “Hoje só tem nóia pra todo lado e a Prefeitura só trabalha quando vocês da imprensa aparecem”, afirma Widerley.

Ao ser procurada por nossa reportagem, a Polícia Militar do Estado de São Paulo não se pronunciou a respeito. Em nota, a subprefeitura de São Miguel Paulista informou que está no local fazendo a recomposição do Mosaico Português e que a varrição é feita diariamente, assim como a lavagem com o caminhão-pipa, que ocorre três vezes por semana.

Agenda. Nesta terça-feira, 17, a Blitz da Rádio Estadão estará no bairro do Butantã, na Praça Wilson Moura da Costa, a partir das 10h.