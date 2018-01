Bairro na zona norte reclama da falta de manutenção na rede elétrica

Os moradores e comerciantes da Rua Cássio de Almeida, na altura do número 784, na zona norte, convivem com um sério problema. Uma situação que teve início no último mês de julho, quando um acidente envolvendo um ônibus resultou na queda de um poste.

Desde então sucessivos reparos foram feitos, mas a situação da rede elétrica ainda deixa a desejar. O Sr. Edvaldo, proprietário de um restaurante, revela que ele próprio já realizou concertos na fiação. “Se eu não levantasse os fios, eu não teria como levantar meu toldo. E a gente continua amarrando os fios que acabam caindo no chão”, afirma

Manoel Luis Cláudio tem uma sapataria localizada em frente ao local onde ocorreu o acidente e também se mostra incomodado com tanto descaso . Segundo ele, a própria população tem alertado os motoristas sobre a altura que os fios estão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os moradores da Vila Maria também reclamam das sucessivas interrupções no fornecimento de energia. De acordo com eles, o reestabelecimento demora e não há informações precisas que possam auxiliar.

Procurada, a AES Eletropaulo negou haver qualauer irregularidade. Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela empresa:

“A AES Eletropaulo informa que uma equipe esteve na Rua Cássio de Almeida e verificou que os cabos citados são de telecomunicação e deverão ser realocados pelas empresas responsáveis. Essas empresas já estão sendo notificadas para que possam tomar as devidas providências. A concessionária ressalta que a fiação de energia está normal, com a altura adequada, e não oferece riscos”.

Ouça aqui a reportagem: