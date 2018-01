Pontos de ônibus da zona sul estão sem manutenção

Na Avenida Atlântica, uma das mais movimentadas de Interlagos, na zona sul, as paradas de ônibus estão sem manutenção. A grande maioria está sem cobertura, não existe iluminação e os bancos estão danificados. Os pontos não possuem uma sinalização que possa informar o trajeto, ou o horário das linhas disponíveis.

A situação tem provocado uma série de transtornos para quem precisa utilizar o transporte público na região. Em dias de chuva não há como se proteger. No período da noite, a insegurança é geral apesar do policiamento. Na avenida, há uma base da guarda civil metropolitana, além da presença constante da PM.

O vandalismo também está por toda a parte, quer seja com pichações ou depredações. Como no caso das lixeiras, que estão quase todas quebradas e as poucas existentes não são suficientes. Para a estudante Andressa dos Santos de Paula a situação está longe do ideal. “Não tem lugar pra sentar e quando chove é um desespero. Está tudo quebrado, sujo e não era para ser assim”, afirma.

Em nota a prefeitura diz que existe um estudo a reforma de 2.500 que estes ficaram de fora de uma licitação ocorrida em 2012. O informativo não fala em prazos.

Veja abaixo a íntegra de nota emitida pela prefeitura.

“Para melhor atender a população, a Secretaria de Serviços e a Obras e a SPObras já iniciaram os estudos para buscar formas de realizar a manutenção dos 2.500 abrigos que ficaram de fora da licitação de outorga onerosa, feita em 2012.”

Ouça aqui a reportagem.