Pedestres pedem sinalização na zona norte

Na Av. Nova Cantareira, 4.414, no Tremembé, quase não se vê a desgastada faixa de pedestre. Mas isto é apenas um dos muitos problemas referentes à falta de sinalização. No local, não existem placas de indicação do limite de velocidade permitido, tão pouco lombadas ou radares para coibir os excessos cometidos por motoristas.

Uma situação que preocupa, principalmente por existir no local uma escola particular de ensino fundamental. A mãe de um dos alunos, que não quis se identificar, disse que só tem tranquilidade quando é auxiliada por um funcionário do colégio. “Quando posso, eu mesmo atravesso, senão tenho de contar com a ajuda do vigilante da escola”, afirma.

Atravessar a avenida, com quatro faixas de rolamento representa um desafio. Em frente ao colégio, um semáforo mantem o sinal verde por apenas sete segundos. O tempo representa uma dificuldade para idosos ou pessoas portadoras de necessidades especiais.

Em nota, a CET informou que fará uma vistoria no semáforo, e caso necessária irá realizar a manutenção. O órgão não garantiu que irá providenciar a manutenção da faixa, mas ressaltou que foi iniciada a elaboração de um projeto que prevê a repintura necessária.

Abaixo segue a íntegra da nota emitida pela CET:

“A Engenharia de Campo da CET acompanha o comportamento do trânsito na Avenida Nova Cantareira, próximo aos números 4414/4400, bem como o funcionamento do semáforo instalado no local. O equipamento está sendo avaliado e, caso necessário, será feita manutenção do semáforo ou adequação dos tempos de travessia.

Ressaltamos que os técnicos da companhia iniciaram a elaboração de projeto que prevê a repintura de faixa de pedestres para o local”.

