Os velhos problemas do Parque da Juventude

Na zona norte da cidade, uma das principais áreas verdes da cidade os problemas são recorrentes. Entre eles está a falta de iluminação no estacionamento localizado na Avenida Zachi Narchi e a pouca manutenção dos equipamentos existentes. Estas reclamações somada a falta de policiamento tem incomodado e muito os comerciantes, moradores e frenquentadores do Parque da Juventude.

Quem normalmente visita o local não se queixa da varrição mas ressalta os espaços para a prática esportiva poderiam estar em melhores condições. No entorno das quadras as grades estão quebradas, as redes rasgadas e falta pintura. As pistas de skate apresentam buracos e desníveis que comprometem sua utilização.

A segurança tem deixado a desejar, principalmente na parte interna. Há funcionários nas portarias mas os mesmos não circulam na parte interno. Tal situação tem colaborado para o aumento do consumo de drogas e pequenos furtos.

No estacionamento gratuito do Parque, localizado na Avenida Zachi Narchi as luzes existentes não são ligadas durante a noite. Os moradores do entorno alegam que no local é comum o roubo e furto de veículos. Na mesma via também é grande a reclamação quanto as obras de recapeamento, que acabaram por inutilizar uma ciclovia feita há pouco mais de um ano.

Em nota a Prefeitura afirmou que até o próximo sábado a obra de recapeamento da Av. Zachi Narchi, será finalizada.e os reparos necessários a ciclofaixa serão feitos. O órgão garantiu que os serviços de varrição são realizados regularmente. Procurada a secretaria de estado do meio ambiente, responsável pela administração do Parque da Juventude não se manifestou.

Em nota a PM esclareceu:

“A Polícia Militar informa que existe uma base de atendimento no Parque e que rondas constantes são feitas no seu interior e ruas adjacentes por equipes do Rádio Patrulhamento, Força Tática e Rocam. A Polícia Civil esclarece que o 9º DP (Carandiru), delegacia responsável pelo bairro, também realiza operações específicas nas ruas próximas à área verde e nos terminais Santana e Tietê para coibir roubos e furtos. De janeiro a abril deste ano, as polícias Civil e Militar efetuou 119 prisões no bairro”.

São Paulo, 22 de JUNHO de 2016.

