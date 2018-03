Onda de roubos ao redor de escola leva medo à zona leste.

Os constantes roubos no entorno da Escola Municipal Capistrano de Abreu, na Vila Itaim ocorrem a qualquer hora do dia ou da noite. Os Moradores da Rua Manuel Martins de Melo, relatam que os bandidos aproveitam a falta de policiamento para agirem livremente na região.

Os alvos em geral são mulheres, adolescentes e principalmente professores, do período noturno. Luiza Fogel, que reside no local há 46 anos afirma que os assaltantes chegam a revistar às vitimas para saber se estão escondendo algo de valor. “Eles abordam a gente e pedem a bolsa, se não percebem que o celular está lá aí eles começam a nos revistar”, afirma.

Os professores alegam que muitos ladrões que atuam na região são ex-aluno e outros até moram nas imediações. Um dos educadores, que não quer se identificar, diz que já participou de reuniões com o CONSEG, PM, e GCM, mas nada foi feito. “Nós já realizamos uma série de reuniões, mas nada é resolvido, e a gente continua com toda esta insegurança”, diz.

Há poucas quadras da Escola Municipal Capistrano existe um posto da Polícia Militar. Alunos afirmam ainda, que a Guarda Civil Metropolitana aparece uma vez ao dia, entra no colégio e sai rapidamente. Em nota, a Secretaria de Segurança ressaltou que tem trabalhado na região. De acordo com o órgão, 189 pessoas foram presas em flagrante nos oito primeiros meses deste ano.

A prefeitura informou que ainda nesta semana a Guarda Civil Metropolitana irá reforçar a vigilância, com um monitoramento fixo no local, entre 11h30 e 19h30.

Leia abaixo as notas emitidas pela Secretaria de Segurança Estadual e Prefeitura de São Paulo:

Pmsp:

“A EMEF Capistrano de Abreu possui câmeras de segurança e vigilância privada. Nesta semana, a Guarda Civil Metropolitana está reforçando o monitoramento na escola, das 11h30 às 19h30, com policiamento fixo no local. No período noturno, até o encerramento das atividades, os guardas irão atuar por meio de rondas. A segurança pública é atribuição da Polícia Militar, do Governo do Estado”.

Secretaria de Segurança:

“A SSP informa que o trabalho em conjunto das polícias resultou na prisão de 189 pessoas em flagrante nos oito primeiros meses do ano na região, além de 143 veículos recuperados e seis armas de fogo apreendidas. Vale ressaltar a importância do registro das ocorrências para o direcionamento do policiamento preventivo e a investigação dos crimes, que podem ser registrados em qualquer distrito policial ou por meio da Delegacia Eletrônica”.

