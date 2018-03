Lixo que sobra de reciclagem irregular é problema recorrente no Bom Retiro

Todos os dias após o horário comercial, lojistas do maior centro de compra e venda de roupas de São Paulo se desfazem de toneladas de retalhos. Depois de irregularmente coletado, o material é separado e o que pode ser aproveitado é estocado em carros velhos ou carrocinhas. As sobras sem valor acabam descartadas em ruas e avenidas do Bom Retiro. O descaso é apontado como a principal causa das enchentes da região. A aposentada Nilza Almeida mora na Rua Newton Prado e afirma que não são raras as vezes em que a água chega a subir mais de um metro de altura. “A gente já sabe que nos dias de chuva quem tá dentro não sai e quem está fora não entra, o jeito é esperar a água baixar”, afirma.

Há tempos moradores e comerciantes tentam manter as ruas limpas. Jorge Davino, que chegou ao Bom Retiro em 1976, é dono de um pequeno restaurante. Para ele, o entulho só é espalhado devido a atuação clandestina dos catadores. “Eles pegam o que acham interessante, depois jogam pela rua. E isto quando não pegam os sacos e jogam tudo fora”, diz

Quem trabalha na região reclama da dificuldade em caminhar pela calçada. O lixo espalhado, além de prejudicar a mobilidade de pedestres, também é responsável pelo entupimento de bueiros.

Em nota, a Prefeitura informou que realiza periodicamente os serviços de limpeza. Ainda de acordo com o comunicado, diversas campanhas de conscientização são feitas junto à população alertando sobre os problemas causados pelo descarte irregular.

Confira abaixo a íntegra da nota emitida pela PMSP:

“ Os serviços de limpeza nas ruas Newton Prado e Barra de Tibaji ocorrem duas vezes ao dia, ao menos seis vezes por semana. A coleta domiciliar é diária, no período noturno. A região do Bom Retiro, assim como o Pari e Brás, possui diversas fábricas de tecelagem e comércios. A empresa que presta serviço de zeladoria à Prefeitura efetua diversas campanhas, porta a porta, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os problemas do descarte irregular e os horários de coleta. Apesar das ações, os descartes irregulares na região são constantes. A participação da população é fundamental para a manutenção da limpeza.

Informações Complementares

De acordo com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos – PGIRS, grandes geradores, com volume igual ou superior a 200 litros por dia de resíduos sólidos são responsáveis pelo próprio descarte do resíduo, não sendo permitido destinar parte ou a totalidades dos resíduos para a coleta pública.

Sobre a coleta domiciliar, é importante que a população descarte os resíduos devidamente ensacados nos dias de coleta e até duas horas da passagem do caminhão”.

Ouça aqui a reportagem na íntegra: