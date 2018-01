O descaso do comércio em Osasco

Os problemas provocados por bares e restaurantes da Avenida Yara, em Osasco, município da Grande São Paulo, parecem não ter fim. O incômodo aos moradores tem início geralmente a partir das tardes de sexta-feira e prossegue até domingo. Nestes dias as calçadas ficam tomadas por mesinhas e até parte da própria rua costuma ser ocupada por frequentadores.

O barulho que vem de dentro dos estabelecimentos normalmente prossegue até a meia-noite. Mas, mesmo após o fechamento dos estabelecimentos, a situação não é normalizada. A partir daí, a movimentação prossegue na calçada, animada pelo som alto dos carros.

Sem se identificarem com medo de possíveis represálias, muitas das pessoas que moram na região relatam com detalhes a situação. É o caso de uma aposentada que reside no local há mais de 30 anos. “Até a meia-noite a situação é dramática, mas depois parece que piora, não existe o menor respeito. O barulho continua até de manhã”, afirma.

As brigas acabam sendo constantes e o consumo de drogas ocorre livremente. As casas e condomínios em geral estão com os muros pichados. A falta de segurança também tem sido motivo de insatisfação. Os donos de imóveis alegam, por exemplo, que o roubo de veículos tem sido cada vez maior.

Em nota a prefeitura de Osasco informou que tem intensificado a fiscalização na região. O comunicado ressaltou ainda que os estabelecimentos citados já foram devidamente notificados e multados, sendo que o próximo passo caso persistam as reclamações será o fechamento.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela PMO:

“Em relação aos questionamentos, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano, informa que: