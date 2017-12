Na Zona Leste população quer delegacia de volta

Igreja Bom Jesus do Cangaíba, na Zona Leste da cidade.

Os moradores da Praça Barra do Ouro, no bairro do Cangaíba, na Zona Leste querem a implantação de uma delegacia. A revindicação que já dura anos nunca foi atendida apesar das promessas feitas por alguns políticos. Quem reside há mais tempo na região relata que há cerca de 30 anos existia um distrito policial que foi desativado sem maiores explicações. O DP mais próximo fica na Penha, bairro ao lado e distante ao menos 10 km.

A região tem grande movimentação, principalmente de estudantes. O local abriga a Igreja Bom Jesus do Cangaíba, o Pólo Regional da Escola da Moda, do governo do Estado além de uma unidade do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes, da Prefeitura de São Paulo.

Há relatos de que assaltos e pequenos furtos acontecem a qualquer hora do dia. No fim de semana os registros ficam por conta dos roubos de carros. Mas existem os que reclamam também dos pancadões que acontecem nas noites de sábado. O aposentado Arcanjo Cipriano diz que a situação tem afastado moradores. “É muito barulho a noite toda, quem pode acaba saindo ou indo pra algum hotel mas quem não pode tem que aguentar”, afirma Arcanjo.

A conservação e a limpeza da Praça Barra do Ouro tem sido feita de forma satisfatória, assim como a poda de árvores. A atuação de alguns flanelinhas também acontece livremente, mas segundo o relato de alguns motoristas isto não chega a atrapalhar. Procurada a Secretaria de Segurança Pública do Estado não se manifestou até o fechamento desta reportagem.

Ouça aqui a reportagem