Casarão tombado na zona leste sofre com falta de preservação

No bairro do Belenzinho, exatamente na esquina da Rua Engenheiro Reynaldo com a Rua Conselheiro Cotegipe, um antigo casarão chama a atenção por seu péssimo estado de conservação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O muro está pichado, partes das grades originais estão enferrujadas, o teto ameaça cair e as calhas foram roubadas. A calçada está esburacada e muitos dos vitrais existentes estão quebrados.

O casarão que é bem conhecido pelo Sr. Estevão Werdeniak, de 99 anos. Há 73 ele mora no Belenzinho e além de conhecer particularidades do sobrado, também cuida para que não ocorram invasões. “Quem fez esta casa foi um fazendeiro, pouco antes de 1920, mas ele perdeu tudo com a crise do café, ainda com Getúlio. Agora a gente fica de olho, e qualquer coisa ligamos para a polícia”. afirma.

Diante dos anos de abandono os vizinhos não se mostram otimistas quanto ao futuro do casebre. Isto mesmo após terem conseguido o tombamento junto à Prefeitura. Os moradores esperam que com o tombamento, a área possa ser entregue a população como centro cultural e local de lazer.

De acordo com a Prefeitura, o imóvel da Rua Engenheiro Reynaldo Cajado é tombado, em conformidade com a resolução 30/CONPRESP/2015. Em nota, o órgão informou que, por se tratar de um imóvel particular, a manutenção deve ser feita pelos proprietários.

Confira na íntegra a nota emitida pela PMSP.

“A Secretaria Municipal de Cultura informa que o imóvel em questão encontra-se protegido, através da resolução 30/CONPRESP/2015 (abertura), disponível no link: Documento http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Re3015APT4imoveisBelemPDF_1448556324.pdf3 PDF

Vale ressaltar que ao tombar um imóvel, o poder público reconhece o valor histórico daquele bem, mas é muito importante a participação da sociedade na preservação do patrimônio da cidade. Neste caso, trata-se de um imóvel particular, cuja manutenção é feita pelos proprietários.

Lembrando que obras e reformas em imóveis tombados devem ter anuência do Conpresp – Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo”.

Ouça aqui a reportagem.