Na Vila Mariana, rua vira depósito de carcaças de carros

As irregularidades da rua dr. Astolfo de Araújo, na Vila Mariana, não são tão diferentes das demais vias existentes na cidade de São Paulo. A pequena travessa possui pontos de descarte de entulho, carcaças de carros, buracos e as calçadas estão quase que inacessíveis. Uma situação preocupante, ainda mais se for levado em conta que os problemas ocorrem a poucos metros do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, um dos mais importantes do país.

O quadro piora ainda mais quando chove e a região passa a sofrer com constantes alagamentos. A moradora Ismênia Andrade Torrez afirma que grande parte do problema se deve ao entupimento dos bueiros pelo lixo descartado irregularmente. “A água vem toda da parte de cima da rua e fica acumulada exatamente aqui, como não tem escoamento pois as bocas de lobo estão entupidas, toda vez que chove inunda”, afirma.

A falta de fiscalização também colabora com o comércio irregular. Na esquina das ruas Dr. Astolfo de Araújo com a Pelotas, um lava rápido clandestino foi instalado. No passeio, uma cobertura foi montada juntamente com uma pequena estrutura que possibilita o abastecimento de água vinda de duas caixas de água. Os carros são lavados em plena rua.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ligia Helena Luz reside nas imediações há pelo menos 60 anos. Para ela, a sensação de abandono nunca foi tão intensa. Ela afirma que o local sempre apresentou problemas, mas nunca com tanta gravidade . “Sempre tivemos problemas com o lixo, mas hoje temos muitos buracos e estas carcaças de carros não condizem com a Vila Mariana, onde pagamos um imposto tão caro”, relata.

A prefeitura informou, por meio de um comunicado, que até a próxima segunda-feira fará uma vistoria no local. Uma vez constatada as irregularidades, as devidas providências serão tomadas.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela prefeitura:

“Em atenção à solicitação na Rua Astolfo de Araujo, a Subprefeitura Vila Mariana informa que serão realizadas vistorias até a próxima segunda-feira (25). Acúmulo indevido de lixo, buracos, carcaças de carros abandonados e o suposto lava rápido clandestino serão averiguados pela subprefeitura, que, se constatadas as irregularidades, tomará as providências cabíveis para cada caso”.

Ouça aqui a reportagem