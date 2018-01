Motoritas evitam à avenida Presidente Wilson

Há tempos a situação em uma das mais importantes vias de ligação entre São Paulo e o ABC é ruim. As obras de recapeamento feitas pela prefeitura não suportam o tráfego pesado de caminhões. Em muitos trechos verdadeiras crateras que não estão sequer devidamente sinalizadas oferecem risco a pedestres e motoristas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pontos de descarte clandestino de entulho se espalham por várias esquinas. Na almirante Lobo com a Presidente Wilson, a calçada foi totalmente ocupada por restos de construção, móveis e sacos de lixo. Com receio, moradores de bairros como Mooca e Ipiranga evitam utilizar à presidente Wilson.

Em um ponto de táxi localizado em frente à estação Tamanduateí do metrô, também há reclamações quanto ao descaso com a situação. As queixas ficam por conta das péssimas condições do local onde os passageiros são atendidos e o alto custo com a manutenção dos veículos. ” É buraco pra todo o lado, a gente não tem pra onde correr, é uma situação que compromete o carro pois quebra amortecedor, mola, suspensão, quebra tudo”, afirma o taxista Gomes.

Terrenos ocupados irregularmente também oferecem perigo, sobretudo em virtude da falta de sinalização. Em muitas destas áreas é grande a quantidade de crianças que atravessam á avenida. Nestes pontos não existem semáforos ou faixa de pedestres.

De acordo com a prefeitura os serviços de tapa buraco são feitos regularmente, no que tange respeito a responsabilidade da subprefeitura do Ipiranga. Já o trecho administrado pela subprefeitura da Sé ainda será vistoriado, e os reparos necessários serão realizados. Os demais problemas encontrados, como uma cratera na calçada, pouco antes da estação da CPTM ficará a cargo da subprefeitura da Mooca.

Em relação ao descarte irregular de entulho a prefeitura informou que isto é considerado crime ambiental, com multas de até R$ 17 mil. O órgão também pede a colaboração da população para que denuncie este tipo de prática.

Abaixo íntegra da nota de esclarecimentos da PMSP :

“A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que a Subprefeitura Ipiranga realizou serviços de tapa-buraco entre os dias 8 e 13 de julho no trecho da Avenida Presidente Wilson que está em sua jurisdição; em relação ao que pertence à Subprefeitura Sé, será realizada uma vistoria ainda nesta semana e, se for constatada necessidade de intervenção, a via será incluída na programação de serviços.

Com relação aos danos na calçada no trecho entre a antiga fábrica da Antártica e a estação da CPTM, a subprefeitura Mooca irá avaliar o que ocorreu no local e, sendo de sua competência, programará os reparos.

Informamos, ainda, que a via recebe serviços de varrição diariamente e os pontos de descarte irregular são limpos semanalmente ou quando constatada a necessidade. Apesar dos esforços da subprefeitura, é importante ressaltar a necessidade de apoio da população para que os munícipes não depositem materiais inservíveis nas ruas. O descarte irregular de lixo e entulho é crime ambiental passível de multa de R$ 17 mil, conforme previsto em lei. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura”.

Ouça aqui a reportagem.