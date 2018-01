Moradores tapam burancos das ruas do Brooklin

Na esquina das ruas Prof. Marques da Cruz e Rondel Buraco é tapado com entulho proveniente do resto de obras.

Nas ruas Rondel e Professor Marques da Cruz os buracos não são novidades. Em uma das esquinas a situação persiste há pelo menos três anos. Inicialmente eram falhas no asfalto que depois se transformaram em buracos até virarem verdadeiras crateras. A solução encontrada foi a de utilizar restos de obras para evitar maiores problemas.

O concerto improvisado foi realizado por um pedreiro, que prefere não se identificar. O homem que alegou estar cansado de ver os carros sendo danificados resolveu jogar os restos de uma reforma para tentar amenizar o transtorno. ” Os carros chegavam a pular alto quando passavam por aqui, a gente ficava com medo de uma batida então resolvi jogar um pouco de terra, para ver se melhora um pouco”, afirmou.

Os moradores alegam que já fizeram inúmeras reclamações a prefeitura mas nada foi resolvido. Para eles os principais motivos para que as ruas estejam tão esburacadas se deve ao tráfego pesado de caminhões e a falta de manutenção. Obras de expansão da linha 5-Lilás do metrô estão sendo feitas na região.

Mas os problemas das ruas Rondel e Professor Marques da Cruz não são apenas os buracos. As calçadas também deixam a desejar. Em geral os passeios apresentam desníveis acentuados e árvores que chegam a ocupar todo o passeio.

Em um comunicado enviado por e-mail a prefeitura se comprometeu a realizar os reparos necessários, desde que seja comprovado que os mesmos são de suas responsabilidade. Para isto nos próximos dias irá realizar uma vistoria na região .

Abaixo segue a íntegra da nota encaminhada pela PMSP.

” Em atenção à reportagem do quadro “Blitz” desta segunda-feira (01), a Subprefeitura Santo Amaro informa que fará uma vistoria no local até a próxima terça-feira (2). Se forem constatadas as irregularidades apontadas, serão realizados os serviços necessários para corrigi-las”.

Ouça aqui a reportagem.