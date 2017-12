Moradores pedem o fim das obras na Praça Rotary

Na Vila Buarque, no centro da cidade uma das principais áreas verdes se encontra há meses com restrições a sua utilização. Uma placa guardada em em um container, devidamente instalado em um canteiro de obras improvisado, mostra que a reforma na Praça Rotary deveria ter sido concluída em 180 dias, a partir de dezembro de 2015. Mas até agora pouca coisa foi concluída.

O tanque de areia que deveria ser utilizado por crianças se encontram interditado. Os aparelhos destinados a prática de exercícios físicos estão em péssimas condições. A quadra poliesportiva se encontra totalmente destruída, e os buracos e desníveis das alamedas estão por toda parte.

No quesito segurança as viaturas da polícia militar marcam a presença mas não o suficiente para garantir a tranquilidade dos frequentadores. Eles alegam que grande parte disto se deve a presença de moradores de rua e dependentes químicos. Por outro lado comerciantes alegam que devido a isto é possível se notar um aumento considerável de lixo na região.

Mas os problemas na região não ficam restritos apenas a Praça Rotary. Ruas e avenidas das proximidades também apresentam problemas. Na rua Marques de Itú, exatamente no quarteirão da Santa Casa de Misericórdia a iluminação é insuficiente, em alguns não existem sequer pontos de luz.

Os buracos existentes apesar de sinalizados também incomodam e de acordo com motoristas em geral demoram meses até serem devidamente tapados.

Em nota a prefeitura esclarece:

“A Subprefeitura Sé informa que os dois buracos citados serão vistoriados ainda nesta semana e, se a manutenção for atribuição da administração municipal, os serviços de tapa-buraco serão incluídos na programação de serviços. Caso a responsabilidade seja de alguma concessionária, esta será notificada para a realização dos reparos necessários. O Departamento de Iluminação Pública (ILUME) informa que uma equipe de manutenção irá na noite desta segunda-feira hoje à noite (13) para vistoriar a iluminação do trecho da Rua Marquês de Itu e realizar possíveis reparos.

Quanto à Praça Rotary, os trabalhos no local não foram interrompidos, porém a empresa contratada para a obra será acionada para prestar os devidos esclarecimentos”.

Ouça aqui a reportagem