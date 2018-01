Moradores fazem mutirão para tapar crateras

As principais vias do Jardim Eliane na região de Vila Matilde, na zona leste da cidade, estão tomadas por buracos. Em ruas como Kira, Galeandra e Tacacazeiro é comum a existência de verdadeiras crateras. Cansados de aguardarem uma solução por parte da prefeitura, os moradores decidiram resolver o problema por conta própria. Com o dinheiro arrecadado entre a vizinhança, eles compram pedras, areia e cimento para serem utilizados nos consertos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas os reparos apenas amenizam uma situação que já causou prejuízos para quem mora na região. Como as vias são estreitas, os carros quase sempre acabam fazendo desvios sobre os passeios. O aposentado Jose Carlos recentemente teve de reformar sua calçada danificada após a passagem de um caminhão. “Eu gastei um bom dinheiro depois que os caminhões acabaram com a porta da minha casa”, afirmou ele.

Como os consertos não são feitos de maneira adequada, a tranquilidade dura poucos dias. Em geral até a primeira chuva. Outro inconveniente é que para os reparos serem feitos é necessária a interrupção do trânsito, o que acaba não sendo possível principalmente devido à alta movimentação de veículos. Isso faz com que qualquer interferência ocorra quase sempre no período da noite.

Os pedidos de conserto são diversos, mas até então nada foi feito. Wilson Conceição mora há cerca de 20 anos na Rua Xingutânia e desde abril tem feito inúmeros contatos. Por último ele recorreu à ouvidoria, mas também não obteve resultados.

Procurada a prefeitura informou que uma nova vistoria será feita no local. Uma vez constata a responsabilidade, os reparos serão feitos.

Leia nota da prefeitura na íntegra:

“A Subprefeitura Itaquera informa que as vias serão vistoriadas e, sendo de sua atribuição, o serviço de tapa-buraco será incluído com prioridade na programação de atividades”.

Ouça aqui a reportagem: