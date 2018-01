Em Santo André, moradores em situação irregular cobram escrituras e melhorias

Na Rua Rio Candeias, no Parque Miami, em Santo André, no ABC paulista, a ocupação irregular tem sido um grave problema. Os moradores pagam os impostos e contam com água, luz e saneamento básico.

Apesar disto, a maioria dos imóveis da região está em situação irregular. Os proprietários dizem que possuem os contratos de compra e venda, além dos recibos de IPTU, mas não possuem a escritura. O aposentado Sidnei Freu afirma que há décadas tenta obter a documentação. “Se aqui é área de manancial, então por que venderam pra gente? E por que não param de construir? A gente só tem promessa e nada mais”, afirma.

O bairro está em uma área de manancial, situada entre a represa Billings e o Parque Municipal do Pedroso. A localização tem sido apontada como o principal impeditivo para regularização dos terrenos. Uma questão que se arrasta há alguns anos e causa uma infinidade de transtornos, principalmente para quem precisa realizar alguma melhoria.

Outra reclamação recorrente é quanto a falta de energia elétrica. Os moradores dizem ser constantes os prejuízo com os eletrodomésticos. Frank Orlando da Silva, por exemplo, teve vários eletrodomésticos queimados. “Ontem mesmo faltou força e quando voltou queimou a televisão, a geladeira e o videogame”, diz.

A reportagem da Rádio Estadão entrou em contato com a prefeitura de Santo André, no ABC paulista, que não retornou às solicitações. A AES Eletropaulo também foi procurada, mas igualmente não se manifestou até o fechamento desta matéria.

