Moradores e Comerciantes da Lapa pedem melhorias

Nas proximidades do Mercado Municipal da Lapa, na zona oeste da cidade, uma placa da prefeitura indica que cerca de R$ 150 mil foram gastos com a reforma da passagem subterrânea 12 de outubro. Mas ao circular pelo local notamos que as melhorias feitas parecem não terem surtido o resultado esperado. A iluminação é insuficiente, o serviço de varrição deixa a desejar e a quantidade de ambulantes prejudica a circulação de pessoas.

Os usuários da via alegam que apesar do anúncio das obras, que foram concluídas no mês passado, pouca coisa ou quase nada foi feito. O aposentado Jessy Pereira Marinho, de 57 anos passa diariamente pelo túnel e diz que em dias de chuva lugar fica alagado. “Enche aqui no começo da doze, este túnel aqui é péssimo e também cheio de ambulantes”. Diz Jesy.

Os comerciantes também relatam que as reformas anunciadas não foram realizadas. Para Manoel Anésio, que há 19 anos tem um pequena banca de artigos eletroeletrônicos, quase em frente a passagem, pouco foi feito. “Na verdade eles deram uma pintura, lixaram o piso mas não fizeram nada daquilo que deveria ter sido feito”. Afirma o lojista. O mercado municipal apresenta melhores condições de preservação.Os banheiros foram modernizados e estão em ordem, a fachada foi recentemente pintada e a limpeza tem sido feita com frequência. Mas apesar disto os locatários estão insatisfeitos, pois alegam que as melhorias feitas são bancadas por eles sem qualquer contrapartida da prefeitura. ” Toda verba que foi investida neste mercado foi arrecadada pelos comerciantes”. Afirma Luiz Rodolfo Dalma, que há 21 anos comercializa ovos no mercado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma área da prefeitura foi cedida ao mercado, e serve atualmente como estacionamento aos clientes. No entanto, os lojistas alegam que os recursos obtidos com o espaço sequer conseguem pagar os salários dos funcionários.

Abaixo segue resposta em nota da Prefeitura:

12 de Outubro

“A Subprefeitura Lapa informa que mantém um trabalho diário de zeladoria nas passagens 12 Outubro e Toca da Onça, com serviços de limpeza e manutenção. Para auxiliar no sistema de drenagem em dias de alagamento, foram instaladas novas bombas de recalque. Diariamente, os locais recebem serviços de varrição em dois turnos e a limpeza das canaletas é feita frequentemente. Equipes de fiscalização fazem rondas visando coibir o comércio ambulante nas áreas.

Recentemente, a subprefeitura promoveu a reforma das duas passagens subterrâneas. Entre as intervenções realizadas, destacam-se a manutenção dos corrimões, revisão elétrica, pintura geral, troca de lâmpadas e manutenção dos pisos em ambas as passagens. Sobre as lâmpadas danificadas, esclarecemos que realizamos a manutenção uma vez por semana ou de acordo com a necessidade. A troca das lâmpadas será realizada na próxima semana. Em relação à pichação, a limpeza das paredes é feita a cada 15 dias. A subprefeitura enfatiza que conta com o apoio da população na zeladoria dos espaços.

Mercado da Lapa

A Secretaria Municipal do Trabalho e do Empreendedorismo responde pelas adequações relacionadas à estrutura, da unidade e há aproximadamente 2 anos promoveu melhorias no telhado do Mercado da Lapa. De acordo com o Decreto 41.425/2001, as permissionárias deverão reparar quaisquer danos ocasionados nas dependências e arcar com o pagamento do valor correspondente ao funcionamento e operacionalização da área ocupada”.

Ouça aqui a reportagem.