Moradores de Osasco reclamam de córrego sujo e bueiros entupidos

Há pelo menos uma década que os moradores da Rua Aracaju, no Bairro Rochdale, em Osasco, pedem que melhorias sejam feitas na região. Entre os motivos apontados estão a falta de varrição, problemas na rede coletora de esgoto e alagamentos, além da proliferação de ratos, baratas e pernilongos.

As margens de um córrego existente no local estão tomadas pelo mato e pelo lixo. O esgoto residencial, vindo geralmente de áreas ocupadas irregularmente, é lançado diretamente neste rio. O entulho existente acaba entupindo os bueiros, fazendo com que as inundações sejam frequentes.

Os moradores relatam que por diversas vezes procuraram a prefeitura e que o retorno às solicitações é raro. Nas poucas vezes em que os chamados foram atendidos, nada foi resolvido. O aposentado José Isaias relata que até tentou pagar para que o serviço fosse feito por servidores municipais, mas não obteve sucesso. “Eu já tentei pagar para que uma equipe da prefeitura arrumasse isto, mas eles não aceitaram, então tudo fica como está” , relata.

Os buracos existentes também representam um grande incômodo. A camada asfáltica, por exemplo, está em um péssimo estado de conservação, sendo que alguns trechos ainda são de terra.

Em um comunicado, a Sabesp informou que a Rua Aracaju é atendida parcialmente pela rede coletora de esgoto. Quanto às áreas ocupadas, o órgão ressaltou que elas precisam ser regularizadas, pois só assim poderão contar com o devido atendimento.

Procurada a prefeitura de Osasco não se manifestou.

Confira abaixo o comunicado enviado pela Sabesp.

“A Sabesp informa que a Rua Aracaju é atendida parcialmente pela rede coletora de esgotos da companhia. Porém, existem ocupações irregulares na região, que precisam ser regularizadas pelos órgãos responsáveis para que a Sabesp possa fazer a ampliação do sistema de esgotamento na área”.