Moradores de Guarulhos reclamam de córrego abandonado

No Bairro dos Pimentas, em Guarulhos, na grande São Paulo as reivindicações de melhorias são antigas. No entanto, a principal delas está na existência de um córrego, localizado na Rua Treze. O local está sujo, coberto pelo mato alto, lixo e trechos com prejudicados pela erosão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A falta de manutenção obriga os próprios moradores a limparem à área. O aposentado José Mendes de Oliveira, por exemplo, afirma que só assim consegue um pouco mais de tranquilidade. “Eu corto o mato e retiro o lixo, pois se não for assim toda esta sujeira acaba dentro de casa”, afirma.

A Rua Treze não é asfaltada e nos dias de chuva a circulação, quer seja de carro ou a pé, fica quase impossível. Em determinados trechos o esgoto de algumas residências é lançado na própria via. Em dias quentes o cheiro forte fica insuportável, e a quantidade de mosquitos preocupante.

Em nota, a prefeitura de Guarulhos informou que, após realizar uma vistoria constatou que havia um problema, mas que a situação foi normalizada. Quanto ao córrego a atual gestão afirmou que a responsabilidade é da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Nada foi dito quanto necessidade de pavimentação ou iluminação.

De acordo com a CDHU, o bairro dos Pimentas passa atualmente por uma reurbanização. A iniciativa incluí a construção de uma passarela sobre o córrego da Rua 13, que deverá ser concluída em 60 dias. Quanto à necessidade da canalização,segundo a empresa, existe um estudo em parceria com a prefeitura.

Acompanhe abaixo a íntegra das notas:

“A Prefeitura de Guarulhos informa que nesta quarta-feira, dia 15, técnicos do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) estarão realizando uma vistoria na rua Treze para verificação e notificação em caso de lançamento de esgoto em logradouro público. Quanto à manutenção, foi identificada uma obstrução em um poço de visita que estará sendo executada ainda nesta terça-feira (14).

Por sua vez, a Proguaru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A), empresa mista que presta serviços públicos à administração municipal, informa que realizou uma vistoria na rua Treze, e constatou que a responsabilidade de conservação da área é da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que, inclusive, realiza uma obra no local” .

“A CDHU informa que está sendo construída uma travessia sobre o córrego da Rua Treze, que será concluída em 60 dias. A canalização do córrego está em estudo com a Prefeitura de Guarulhos.

O bairro dos Pimentas está passando por uma urbanização que irá atender aproximadamente 4.500 famílias, com reassentamentos, lotes urbanizados, implantação de infraestrutura urbana e parque regional. Já foram entregues 985 moradias, até o momento”.