Moradores de Cotia reivindicam iluminação, asfalto e limpeza pública

No bairro do Maranhão, em Cotia, na grande São Paulo, os moradores alegam que falta praticamente tudo. As reclamações vão de problemas no transporte público e pontos de descarte de entulho até a ausência total de acessibilidade.

Na Estrada Victors, uma das mais movimentadas da região, a principal queixa é sobre a falta de iluminação pública. As luminárias existem, mas não funcionam, como relata o estudante Alan Christian, de 22 anos. “Tem tudo, postes, lâmpadas e fios, mas a impressão que temos é que não existe energia, pois sempre fica tudo escuro por aqui”, afirma.

A dona de casa Maria de Almeida, que tem uma filha com necessidades especiais, diz que sofre muito com a falta de ônibus. Ela relata que diariamente anda quilômetros para levar a filha à escola, pois os ônibus demoram muito para passar.

A moradora Ligia Paz Cruz afirma que a situação da região é de total abandono. Ela lembra que, além da falta de iluminação, muitas ruas não têm asfalto e o lixo está por todo o lado. “Não tem nada por aqui, só problemas. E ninguém faz nada pra mudar isto parece que esqueceram da gente”, afirma.

Em um comunicado, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou que atua na região, sobretudo em áreas com maior incidência de crimes. Segundo o órgão, de janeiro a setembro foram feitas 442 prisões. Procurada, a prefeitura de Cotia não se pronunciou sobre as reivindicações feitas pelos moradores.

Confira abaixo a íntegra da nota emitida pela SSP:

“A SSP informa que Polícias Civil e Militar atuam na região para combater todo tipo de crime e realizam operações periódicas, sempre em locais com maior incidência de crimes. De janeiro a setembro, 442 prisões foram feitas na região e 56 armas de fogo foram apreendidas.

A PM informa ainda que, para ajudar a Prefeitura, elabora o Relatório sobre Averiguação de Incidente Administrativo (RAIA), que aponta locais que têm problemas urbanos, como a falta de iluminação, o que pode influenciar em questões da Segurança Pública”.