Moradores de bairro na zona leste vivem no meio do esgoto

Na Rua Lopes de Medeiros, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, na zona leste da cidade, o cenário não é agradável. Na altura do número 5, onde deveria existir uma praça, há um terreno baldio. Sem fiscalização, o local acaba sendo utilizado para o descarte irregular de entulho. Até a carcaça de um carro chegou a ser abandonada na área. E atualmente serve como abrigo para o consumo de drogas.

O esgoto também representa um grave problema para os moradores. Ao lado da EMEI Padre Nildo, uma canaleta improvisada despeja parte dos detritos produzidos pelas residências em plena calçada. As bocas de lobo existentes estão entupidas.

Em dias de chuva a tubulação não consegue dar vazão à água. A pressão é tanta, que chega a comprometer o asfalto. Marcos Bernardo de Souza é dono de uma oficina mecânica e diz que, a cada temporal é um prejuízo a ser contabilizado. “A cada chuva arrebenta tudo por aqui. A tubulação não aguenta a pressão da água e aí invade tudo”, declara.

A água suja das sarjetas acaba formando poças, que em dias de calor exalam um cheiro insuportável. Em um comunicado, a Prefeitura informou que realiza os serviços de limpeza regularmente. Ainda de acordo com o informe, uma nova vistoria será realizada para que os reparos necessários sejam feitos.

A Sabesp informou que após uma fiscalização, foi constatado um vazamento na rede coletora de esgoto, que será devidamente consertado. Nada foi dito em relação a valeta existente ao lado da EMEI Padre Nildo.

Leia abaixo a íntegra das notas emitidas:

“A Prefeitura Regional Itaquera informa que realiza serviços de zeladoria periodicamente no local citado, mas fará vistoria nesta quinta-feira (9) para verificar os problemas apontados e, se necessário, programar nova ação de limpeza”.

“Durante a vistoria, foi constatado um vazamento de esgoto na rua Joaquim Meira de Siqueira, 275. O serviço de manutenção está programado para ser realizado amanhã (9)”.