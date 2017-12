Moradores da Vila Formosa pedem iluminação e mais conservação

Ouça o audio aqui

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na zona leste da cidade a falta de iluminação e uma manutenção deficitária estão entre as principais reclamações. No cemitério da Vila Formosa, um dos maiores do mundo a circulação por ruas ainda de terra em dias de chuva é quase impossível. A manutenção das chamadas covas é no mínimo duvidosa, sendo fácil a localização de muitas não apenas completamente descobertas mas com restos de caixões e roupas a céu aberto.

O aposentado Edmilson Aparecido Alves possuí familiares enterrados no local. Segundo ele, a cada ano que se passa as coisas pioram consideravelmente. “Há quarenta anos eu frequento aqui e sempre encontrei isto nestas condições. A locomoção com veículos aqui dentro é muito difícil e quando chove é só barro”. Afirma Edmilson.

Na Praça Pedro de Calazans, uma das muitas da região a conservaçaõ é feita de maneira satisfatória. A principal queixa, no entanto, diz respeito a falta de iluminação, que praticamente inviabiliza a utilização do local durante a noite, e a ausência de lixeiras. A dona de casa Sueli Costa, que mora em frente a praça, afirma que mobilizações estão sendo feitas para melhorar esta situação.”A questão de um mês estivemos reunidos para que possamos encontrar meios de conseguir luz e lixeiras para nossa praça”. Diz Sueli Costa.

Nas demais localidades da Vila Formosa os problemas ficam basicamente por conta da falta de segurança. Durante a madrugada à avenida João XXIII, uma das mais movimentadas do bairro se transforma em ponto de prostituição. Segundo moradores em virtude disto tem sido frequente o registro de brigas e o consumo de drogas.

Em um comunicado a prefeitura informou que o Cemitério da Vila Formosa conta com equipes de manutenção divididas em setores. A nota ressalta ainda que o Departamento de Iluminação Pública fará uma vistoria na Praça Pedro de Calazans e que lixeiras serão instaladas.