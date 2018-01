Moradores correm contra o tempo para proteger árvore centenária

Os moradores do Jardim América, na zona oeste da cidade, estão mobilizados para evitar que uma Seringueira com mais de cem anos seja cortada. A árvore localizada em um imóvel da Rua Estados Unidos, 1976 tem a altura de um prédios de 06 andares e costuma servir de abrigo para várias espécies de pássaros. Um comunicado emitido pela empresa Eco Forest revela que a remoção está programada para ocorrer ainda neste sábado.

A possibilidade de que a arvore esteja comprometida tem sido questionada. De acordo com o memorando de número 025/2016 da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, uma poda chegou a ser realizada depois que foram feitas todas as vistorias necessárias. Para Luiz Henrique, síndico de um condomínio na região, isto comprova que não existe nenhum problema com a seringueira.

Em 24 de junho, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente autorizou a remoção. O despacho assinado pelo secretário Rodrigo Pimentel Ravena permite que o corte seja feito em caráter excepcional. O documento não faz nenhuma menção ao estado de conservação e, tampouco, se à arvore oferece algum risco que justifique sua remoção.

A velha seringueira é parte integrante da história de muitos moradores, como a aposentada Terezinha Dermine. Ela reside há 40 anos em um prédio distante poucos metros do local, na esquina da rua da Consolação com a rua Estados Unidos. “ Eu criei meus filhos sempre tendo a companhia desta árvore. Ela faz parte de nossas vidas, da nossa história”, afirma.

A arquiteta Ita Rodrigues também se mostra muito preocupada com a decisão da Prefeitura. Ela lembra que a arvore não traz benefício somente para quem reside no Jardim Europa, mas para toda a capital paulista. “Eu não entendo como, em uma cidade com tanta necessidade de verde e qualidade de vida, tem uma Prefeitura que autoriza o corte de uma árvore dessas”, disse.

Em nota encaminhada por e-mail, a Prefeitura disse que, após uma vistoria, foi constatada que a árvore possui uma infestação que compromete a sua conservação. O órgão ressaltou também que a remoção segue todos as exigências legais necessárias e que não cabe mais recurso.

Confira abaixo a íntegra da nota e emitida pela PMSP