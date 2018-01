Bairros de São Bernardo do Campo continuam sem coleta de lixo

Na última segunda-feira, cerca de 800 trabalhadores da SBC Valorização de Resíduos Sólidos cruzaram os braços exigindo o pagamento de salários atrasados. Três dias depois, um acordo entre catadores e a empresa responsável pelo recolhimento de lixo em São Bernardo do Campo pôs fim a greve.

Mas o resultado da paralisação nos serviços de coleta de lixo ainda pode ser sentidos. Nas ruas e avenidas da região é possível se deparar com pilhas de sacos de lixo. O problema não está presente nas grandes avenidas, porém basta circular em ruas paralelas para se deparar com ele.

Em outros locais, a situação é ainda mais crítica, onde a sujeira se mistura ao entulho descartado irregularmente em vários pontos. Um exemplo disto pode ser constatado na Favela do DER, uma das mais antigas comunidades da região. O comerciante André Luiz é dono de um bar no local e conta que uma das consequências do descaso da prefeitura com a limpeza é a proliferação de ratos. “Aqui tem ratazanas enormes, e eu pergunto, quem irá comer em um lugar com ratos?”, diz.

Em nota, a prefeitura de São Bernardo do Campo informou que possuí um plano emergencial para atender a demanda. A atual gestão esclareceu ainda que, em reunião com representantes da SBC Valorização de Resíduos Sólidos ficou certado que o serviço de coleta será normalizado nos próximos dias. O contrato com a respectiva empresa deverá ser cancelado.

Confira abaixo a íntegra do comunicado:

“Em resposta ao seu questionamento, a Prefeitura de São Bernardo informa que tem plano emergencial para atender a demanda de coleta de lixo. Entretanto, o prefeito Orlando Morando e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, se reuniram com a SBC Valorização de Resíduos Sólidos, que garantiu que os serviços de coleta de lixo serão normalizados (100%) até amanhã, sábado (11/02), às 18h.

A Prefeitura salienta que tem disputa judicial com a SBC Valorização de Resíduos Sólidos e que encaminhou notificação para rescisão de contrato ­– documento este que está dentro do prazo para que a empresa apresente sua defesa.

A Prefeitura reforça que os serviços serão retomados e normalizados de maneira integral no município”.

