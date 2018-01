Lojistas cobram melhorias no Mercado Municipal

Os comerciantes do Mercado Municipal, na região central da cidade não estão satisfeitos com a queda na movimentação. Para tal constatação basta um rápido passeio pelos corredores do Mercadão. A causa que tem sido apontada como causadora desta situação é falta de investimentos em infraestrutura.

Para Gilmar Carvalho dos Santos, frequentador do mercado, um dos maiores problemas está na falta de vagas para estacionar. “A gente não consegue parar o carro por causa dos flanelinhas, e os estacionamentos estão caríssimos”, afirma.

Há 20 anos, Nilton Trevesco administra um Box de frutas. Ele afirma que o estado de abandono em que se encontra o mercadão, tem afastado os clientes. Para ele os banheiros precisam de reforma, o recolhimento do lixo tem de ser mais frequente e o prédio modernizado. “Sequer um enfeite de Natal temos por aqui, nada é feito para atrair os visitantes”, afirma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a prefeitura informa que reconhece as reivindicações para que exista maior conforto. A nota segue ressaltando que os banheiros estão passando por reformas, que devem ser finalizadas no fim deste mês.

Já quanto ao lixo existente no entorno do Mercado Municipal, a Subprefeitura da Sé ressaltou que realiza regularmente os serviços de limpeza, varrição e manutenção.

Confira abaixo a integra da nota emitida pela prefeitura.

“A Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo entende que haja reivindicações a respeito de falta de conforto e espaço reservado para mesas e cadeiras no Mercado Municipal, mas é preciso ressaltar que a atual legislação não permite que grandes extensões de áreas sejam usadas para colocação desses objetos. Mesmo assim, temporariamente e em situações avaliadas caso a caso, o local é adequado às necessidades de conforto aos usuários.

A Associação de Permissionários, em parceria com empresas que atuam no Mercadão, iniciou obra para reparos dos banheiros que atendem o público que frequenta o local. A obra deve ficar pronta até o final deste mês. Assim, alguns banheiros precisaram ser interditados temporariamente.

A Subprefeitura Sé informa que diariamente são realizadas ações de varrição, limpeza e manutenção no entorno do Mercado Municipal. No primeiro turno, que começa às 6h da manhã, uma equipe formada por 50 agentes ambientais inicia um mutirão de limpeza na região. Além disso, equipamentos como caminhões, varredeiras, miniescavadeiras, carros pipas e cerca de 25m³ de água de reuso são utilizados na operação. As equipes também se dividem em três turnos para realizar nove varrições e duas lavagens por dia no local. Neste trabalho, são recolhidas aproximadamente 28 toneladas de resíduos diariamente”.