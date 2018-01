Lixo e descaso ameaçam comunidade no Jaguaré

A esquina da avenida Dracena com a marginal Pinheiros está tomada pelo entulho. Entretanto, o descarte irregular é apenas um dos muitos problemas existentes. A poucos metros da C.E.I Vila Nova Jaguaré o esgoto corre a céu aberto. O lixo, por sua vez, fica amontoado em pilhas que dividem espaço entre os carros e os pedestres.

A situação faz com que os moradores da comunidade do Jaguaré estejam temerosos quanto ao risco de incêndios. Francisca dos Santos, que mora no mesmo local há mais de 20 anos, relata que recentemente, por pouco, sua casa não pegou fogo. “Eles largaram a carcaça de um carro aqui, quando numa noite eu acordei e só tive tempo de tacar água na parede pra não pegar nos barracos”, afirma.

A falta de varrição e coleta do lixo facilitam a proliferação de ratos, mosquitos e baratas. O desempregado Willian, de 25 anos, tem dois filhos matriculados na creche da av. Dracena. “Os ratos entram em todo lugar, na escolinha dos meus filhos estes bichos vivem mexendo na comida das crianças”, diz.

Os proprietários de imóveis, mesmo que distante da comunidade do Jaguaré, também se mostram descontentes. Eles reclamam da varrição que não ocorre de maneira regular, mas principalmente da dificuldade cada vez maior para utilizar a av. Dracena. As construções clandestinas avançam deixando a rua cada vez mais estreita. O trecho de acesso da pista local da marginal Pinheiros, por exemplo, já não permite o tráfego de dois carros simultaneamente, mesmo se tratando de uma via de mão dupla.

Em nota, a Prefeitura afirmou que os serviços de coleta e varrição são feitos regularmente, sendo que o problema principal está no descarte irregular de entulho, que é crime. O comunicado esclarece ainda que a última ação adotada para amenizar o problema, a operação cata bagulho, ocorreu no último dia 2.

Quanto ao esgoto jogado na rua, às ocupações que interditam parte da av. Dracena e as infestações de ratos e baratas nenhuma menção foi feita.

Leia abaixo a íntegra da nota e emitida pela PMSP:

“A Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) informa que os serviços de coleta na Av. Dracena, realizado pela empresa Loga – concessionária responsável pela coleta e disposição final dos resíduos domiciliares e de serviço de saúde nas regiões Norte, Oeste e Centro – está regular. A coleta na avenida é realizada de segunda a sábado, no período diurno. Para consultar o dia/horário acesse o site http://spcidadelimpa.com.br/. O problema na via ocorre em função de descarte irregular de lixo.

A prática de descarte irregular de entulho é crime e que apesar dos esforços da Prefeitura para a manutenção dos serviços de limpeza é necessária a colaboração da população, não descartando detritos nas ruas, praças e córregos.Os infratores estão sujeitos a multas de 16 mil reais. Ressaltamos que os pontos de entrega voluntária (Ecopontos) existentes em nossa região estão localizados na Avenida Antártica X Rua Gustav Willi Borghoff (Viaduto Antártica) e Rua Agrestina X Av. Marginal Direita do Tietê (Vila Jaguara).

Em relação ao entulho, a Subprefeitura Lapa informa que realiza rotineiramente ações de zeladoria e conservação na Avenida Dracena. A via recebe serviços de varrição três vezes por semana e ações periódicas de cata-bagulho e remoção de grandes objetos por ser um ponto viciado de descarte irregular de entulho. O local também foi contemplado com a realização da Operação Cata-Bagulho, que ocorre aos sábados, em 16 de janeiro, 9 de abril e no último dia 2 de julho.

Na ocasião, foram removidas 44,57 toneladas de materiais em desuso. A área receberá novas ações de cata-bagulho nas datas: 1º de outubro e 24 de dezembro. Além das operações especiais, a Subprefeitura Lapa desenvolve ações rotineiras de limpeza. Está previsto para os próximos dias uma nova ação de zeladoria nas imediações da avenida”.

Ouça aqui a reportagem.