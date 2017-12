Insegurança em Guarulhos

Os frequentadores do Lago do Pato, em Guarulhos cobram maior presença da polícia. No local, que hoje representa uma das principais áreas verdes do bairro de Vila Galvão, a única base da GCM que existe está fechada. Nos finais de semana, com o aumento do público são comuns os relatos de pequenos furtos, principalmente de celulares.

Os usuários do parque alegam que tudo ocorre de maneira muito rápida, em geral sempre pelos mesmos criminosos. Os relatos dão conta ainda que as abordagens ocorrem em plena luz do dia por criminosos quase sempre de motos ou bicicletas. Diversas pessoas ouvidas por nossa reportagem alegam que os assaltos normalmente acontecem na área mais arborizada do parque.

A falta de Guardas Civis Metropolitanos também faz com que abusos sejam cometidos, principalmente nos dias de maior movimentação. Para os mais idosos ou quem costuma passear com crianças as bicicletas representam um grande perigo. Isto porque os ciclistas não estariam respeitando as restrições existentes e abusando da velocidade.

Apesar da insegurança a Blitz da Rádio Estadão contatou que a limpeza do local, assim como a conservação tem disto feita regularmente. O lixo é recolhido, a varrição é constante e as lixeiras estão espalhas por toda a parte. A poda das árvores são bem feitas e existe uma boa sinalização. O entorno do lago, com muitos peixes e animais está devidamente cercado.

Entramos em contato com a Prefeitura de Guarulhos para obter esclarecimentos sobre a ausência da Guarda Civil Metropolitana. Em nota a Prefeitura esclareceu que a GCM mantém uma Base Comunitária na praça, ao lado do Teatro Nelson Rodrigues, aberta 24 horas e também Rondas com viaturas e bicicletas.

ouça aqui a reportagem