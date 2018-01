Insegurança e falta de sinalização no Largo da Batata

No largo da Batata, em Pinheiros, na zona sul da cidade a falta de segurança tem sido apontada como o principal problema. Mas existem outras reclamações, como a ocupação indevida das calçadas por bares e restaurantes.

A falta de sinalização é outro agravante na região. Edivaldo de Jesus Almeida é dono de uma floricultura, e diz que diariamente perde uma grande paetê do seu tempo dando informações. “Muitas vezes, a gente deixa de atender a freguesia para orientar as pessoas por aqui. Tudo por falta de placas”. Afirma.

O consumo de drogas na região ocorre a qualquer hora. Para um lojista, que por questões de segurança prefere não se identificar, à implantação de um posto fixo da PM ajudaria e muito. “A gente fica com medo, pois a rotatividade de drogados aqui é grande”, declara.

Na Rua Teodoro Sampaio, 2654, há poucos metros, as queixas ficam por conta de um terreno abandonado. O local está devidamente cercado, mas segundo moradores do entorno é foco de mosquitos, ratos e baratas.

Em nota, a Secretaria de Segurança informou que as policias realizam ações periódicas no local. Dados da SSP revelam que, de janeiro a outubro foram feitas 56 prisões em flagrantes de tráfico.

A Prefeitura ressaltou que realiza os serviços de varrição regularmente. O órgão confirmou ainda que até o fim de dezembro irá instalar novas placas. A respeito do terreno abandonado, o mesmo é particular, por isso seu proprietário será notificado.

Confira abaixo a íntegra dos comunicados emitidos pela Secretaria de Segurança e prefeitura.

SSP

“As policias civil e militar atuam constantemente no local com operações semanais para combater a criminalidade. No último mês, por exemplo, um casal foi preso com haxixe, maconha e cocaína em uma dessas ações. As polícias realizaram 56 flagrantes de tráfico de janeiro a outubro, além de 202 ocorrências de porte de entorpecentes. Quanto aos supostos furtos de mobiliário citados, não há registro no 14º DP, delegacia do bairro. É importante que os crimes sejam comunicados à autoridade policial para a devida investigação e, também, para o correto planejamento de rondas preventivas”.

PMSP

“A Subprefeitura Pinheiros informa que o terreno citado é particular e o proprietário será notificado. Sobre o Largo da Batata, vale ressaltar que o serviço de varrição é feito diariamente. A Companhia de Engenharia de Tráfego elaborou projeto de sinalização do Largo da Batata que contempla a instalação de placas na região de Pinheiros, com a orientação de acesso ao Largo. A previsão é de que este projeto seja implantado até o final de dezembro”.