HC demora 04 anos para fornecer cadeira de rodas

No instituto de ortopedia e traumatologia do Hospital das Clínicas, a espera por uma cadeira de rodas pode chegar a 04 anos. Este tem sido o tempo médio de espera dos pacientes com necessidades especiais, e que já tenham passado pelas análises clinicas necessárias.

A diarista Railda Oliveira Santos Riberio, 43, é mãe de uma garota de 16 anos, diagnosticada com citomagalovírus congênita. Em virtude da doença, a adolescente não se move sozinha, e desde 2012 aguarda por uma cadeira com adaptação simples. “Desde 2012 que eu estou nesta luta, por causa disto tenho de carregar minha menina com os pés raspando no chão”, afirma.

Uma mulher, que não quis se identificar, diz que há dois anos aguarda uma resposta do seu pedido. Ela diz que devido à demora o filho já começa a apresentar feridas nas costas “Eu não tenho condições de comprar uma cadeira de rodas. Já não sei o que fazer”. Diz

A diretora da AHIMSA – Associação Educacional para a Múltipla Deficiência, classifica a situação como sendo grave. Segundo Regina Maria de Jesus, a utilização de uma cadeira irregular pode trazer consequências irreversíveis.

No instituo de ortopedia, uma funcionária informou que a demora no fornecimento das cadeiras de rodas ocorreu por atraso nas verbas. Em nota, o HC esclareceu que todos os pedidos passam por análise, e que as cadeiras levam mais tempo para a produção. Ainda conforme nota do instituto, o caso da Dna. Amanda Santos Ribeiro, cuja espera completa 04 anos será resolvido no próximo semestre.

Confira abaixo a íntegra da nota fornecida pelo HC:

“O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas esclarece que fornece cadeiras de rodas para pacientes que sofreram acidentes graves e para pacientes que precisam de cadeira de rodas com adaptações. Todos os pedidos do equipamento passam por análise clínica e de gravidade. As cadeiras de rodas que precisam de adaptações específicas levam mais tempo para a produção. No caso da paciente Amanda Santos Ribeiro, a previsão de entrega é no próximo semestre ”

Ouça aqui a reportagem.