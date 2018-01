Fios no chão preocupam moradores de Santo André

As Ruas Coronel Fernando Prestes e Luiz Pinto Fláquer, no centro de Santo André, têm o mesmo problema: ambas possuem fios espalhados por toda sua extensão. Soltos ou apenas dependurados, eles representam um grande transtorno aos pedestres e aos comerciantes. As reclamações são constantes e os consertos feitos parecem não ser suficientes.

As queixas dão conta de caminhões, que devido à altura acabam rompendo a fiação, até cabos de operadoras do setor de telecomunicações que sempre acabam no chão. Diante da situação, quem transita pela calçada acaba sendo obrigado a ir para rua. Já para os proprietários ou comerciantes, a alternativa é aguardar o conserto da AES Eletropaulo.

À altura do número 600 existe um fio com uma das pontas presa à extremidade de um poste, enquanto a outra está sobre a rua. Alguns metros adiante a situação se repete, com a diferença de que os cabos estão enrolados. O gerente de um estabelecimento de lubrificantes automotivos alega que não se trata da falta de reparo mas do que é deixado no local após as manutenções e consertos. “Quando o caminhão passa e arrebenta os fios, a gente chama a Eletropaulo, mas depois que eles consertam deixam tudo solto na calçada”, diz Elton Ferrari.

A preocupação de muita gente está exatamente no fato de não terem condições de saber se um determinado fio está ou não energizado. Diante da dúvida, e por precaução, desviar é a única alternativa. “Aquele fio que está naquela calçada é o que leva energia para o elevador do meu estabelecimento”, aponta Lucélia de Souza, dona de uma loja de uniformes.

A AES Eletropaulo, depois de realizar uma vistoria no local, constatou que os fios que estão sobre a calçada não são energizados. A companhia afirmou ainda que os fios pertencem às operadoras de telefonia. A empresa também informou que, apesar de fiscalizar a utilização dos postes, não pode punir quem comete irregularidades, apenas notificar os responsáveis e solicitar as regularizações.

Abaixo segue nota da Eletropaulo

“Em resposta à Rádio Estadão, a AES Eletropaulo informa que esteve, hoje, na Rua Coronel Fernando Prates, e constatou que o fio mencionado é de telefonia.

A distribuidora reitera que é autorizada a notificar, mas não tem poder de punir as empresas que atuam de forma ilegal, e que as empresas de telefonia apenas são obrigadas a regularizar até 2.100 pontos durante um ano. Em 2015, a concessionária enviou ofícios para todas as operadoras que compartilham sua infraestrutura, solicitando a adequação de 2.129 pontos”.

