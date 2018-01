Feira da Madrugada é opção de compras neste fim de ano

Apesar das reclamações a feirinha da madrugada, no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo continua sendo uma das opções mais procuradas nesta época do ano. A comprovação vem da quantidade de visitantes. Um levantamento do Consórcio São Paulo, que administra o espaço, estima que aproximadamente 40 mil pessoas passem diariamente pelo local.

Muitos dos consumidores chegam em caravanas vindas de várias partes do país. O motorista José Hugo, por exemplo, trouxe um grupo de pessoas da cidade de São Sebastião do Paraíso, no interior de Minas Gerais. Para ele, mesmo após 5 horas de viagem, o maior problema ainda está no trânsito. “A movimentação aqui não é fácil, tá dificil de entrar e quase impossível de sair”, afirma.

Os lojistas por sua vez reclamam do preço do aluguel cobrado, e fazem criticas á atual administração. Um comerciante que preferiu não se identificar, afirmou que existe uma grande falta de organização. “Está tudo uma sujeira, e o que eles cobram por metro aqui é um absurdo”, disse o comerciante de uma banca de roupas.

Em virtude da grande movimentação os administradores adotaram algumas medidas para atender aos consumidores. A principal está por conta do horário, durante o mês de dezembro a Feira da Madrugada fica aberta todos os dias, das 02 horas às 15 horas.

Ouça aqui a reportagem