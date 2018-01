Falta de segurança gera protesto no Real Parque

Uma viela conhecida como “Beco da Escada” é tida como um dois locais com o maior número de roubos do bairro Real Parque.

Os constantes assaltos e furtos nas imediações da Av. Duquesa de Goiás preocupam. Segundo comerciantes e lojistas os crimes ocorrem a qualquer hora do dia ou da noite, e nem mesmo as câmeras de segurança costumam ser poupadas.

As ruas Mattia Fillizola e Barão de Iguatemi, onde fica o chamado Beco da Escadaria, também são apontadas como locais de constantes roubos. Celulares e bolsas estão entre os principais alvos dos bandidos.

Diante da insegurança quem trabalha na região costuma adotar algumas medidas para evitar problemas, entre elas está á prática de nunca andarem sozinhas. Uma vendedora que não quis se identificar afirma que os crimes quase sempre são realizados por grupos compostos de adolescentes. Em nota a secretaria de segurança pública informou que por intermédio da polícia realiza constantes ações na região a fim de impedir à ação do crime organizado.

Confira abaixo a íntegra da nota enviada pela SSP:

“A Polícia Civil informa que o 34º DP responsável pela região realiza operações especializadas no bairro do Real Parque, para prender quadrilhas especializadas em crimes contra o patrimônio. Na semana passada, dois suspeitos foram detidos pela polícia por praticar assaltos a moradores e comerciantes do bairro. Com as prisões, mais de dez inquéritos policiais foram esclarecidos. A Polícia Militar realiza policiamento preventivo por meio de Programas de Policiamento como Radiopatrulhamento, da Força Tática, ROCAM (agentes em motocicletas) e Policiamento Comunitário.”