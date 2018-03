Falta de manutenção em córregos gera protestos

Há pelo menos 30 anos que os problemas provocados pelo córrego Ponte Rasa continuam os mesmos. Nos dias chuva as enchentes, durante o calor o mau cheiro. Isto sem falar no entulho, que é jogado diariamente além da infestação de ratos e baratas.

Os comerciantes mais antigos dizem não acreditar mais em uma solução. Neiton de Oliveira, por exemplo, tem uma banca de jornal na Praça Giovani Fiani, desde 1986. Para ele, o importante é saber quem irá pagar seu prejuízo. “Eu e os outros comerciantes da região, não acreditamos mais que vão resolver isto aqui, a gente agora quer saber quem vai pagar todos os nossos prejuízos”, afirma.

Já cabeleireiro Leonardo Fossari, que há mais de 26 anos convive com as mesmas dificuldades está confiante. Para ele o prefeito eleito João Doria irá fazer o que outros gestores deixaram para trás.

Na Rua Santa Silveira, no Jardim Penha as reclamações do córrego Franquinho são semelhantes. Os moradores também se queixam do lixo e das constantes enchentes. Em nota, a prefeitura informou que os serviços de limpeza na região são feitos periodicamente. O comunicado esclarece que novos serviços serão realizados no próximo dia 17.

Confira abaixo a nota encaminhada pela PMSP.

“A Subprefeitura Penha informa que a limpeza do córrego é realizada a cada três meses e a próxima está programada para a semana do dia 17/10”.

Ouça aqui a reportagem