Falha em estrutura de operadora preocupa moradores de Higienopólis

No cruzamento das ruas Itacolomi e Sergipe, um aviso chama a atenção dos pedestres para a existência de um buraco em uma infraestrutura da operadora Vivo. O comunicado feito com parte de uma cartolina fixada em uma haste de plástico, com pouco mais de 2 metros de cumprimento, também revela o descontentamento dos moradores com o atendimento dado pela companhia.

A placa esclarece a situação e traz a seguinte mensagem: ” PROTOCOLO 201625599167115 de 18/02/2016 vistoria no local final de março. Caiu a parede lateral de passagem da infraestrutura da VIVO, o buraco só pode ser reparado pela VIVO. Se você vier a se machucar informe os dados acima para o seu advogado processar a VIVO”.

O comunicado torna público um problema que há meses segue sem nenhuma solução. Quem reside na região afirma já ter feito inúmeros pedidos, sendo que as respostas dadas são sempre as mesmas. “Desde fevereiro eu tenho mantido contato com a Vivo e a cada vez que ligo é uma história diferente. O pior é que eles sempre alegam que não possuem nenhum registro”, afirma o síndico Luciano Borghesi.

Quem transita pela região agradece o aviso, mas lamenta a demora para que o conserto seja realizado. Uma situação que traz inconvenientes não apenas para os idosos. Os cadeirantes acabam por evitar o local diante da dificuldade de acesso a rampa que leva a calçada. A Vivo por intermédio de sua assessoria de imprensa assegurou que os reparos necessários foram providenciados.

