Estudantes e o caos na Vila Olimpia

As diversas instituições de ensino existentes no bairro da Vila Olimpia, na zona sul tem sido motivo de muita dor de cabeça para os moradores. Na rua Casa do Ator, os barzinhos estão sempre cheios de estudantes quase sempre ocupando as calçadas e parte da rua. O lixo deixado durante a madrugada demora a ser recolhido no dia seguinte, e as reclamações sobre carros que estacionam em frente as guias rebaixadas são constantes .

Ha relatos de moradores que dizem até terem sofrido agressões ao esbarrarem os espelhos dos carros em alguns estudantes. “Eles sequer deixam espaço pra gente passar, e se por acaso a gente esbarra corremos o risco de apanhar”. Relata um dos frequentadores da região, que por receio prefere não se identificar.

O alto consumo de drogas também é algo que preocupa. Segundo relatos ouvidos por nossa reportagem isto acontece a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo com a presença da Polícia Militar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas ruas Quatá e Baluarte a situação se repete com alguns gravantes. As queixas dão conta por exemplo, que a Rua Baluarte tem a mão alternada em pelo menos três trechos. A situação é apontada como sendo um dos principais motivos para a confusão do trânsito da região.

As vias estão esburacadas e o conserto realizado deixa a desejar. O estado de conservação das calçadas também merece uma atenção maior. Os passeios quando não estão tomados por cinzeiros, colocados por comerciantes apresentam acentuados desníveis sendo que em muitos trechos não há acessibilidade.

Em um comunicado a prefeitura fez os seguintes esclarecimentos:

NOTA

“Em atenção à solicitação, informamos que o Programa de Silêncio Urbano (PSIU) realiza periodicamente ações de fiscalização em regiões com grande concentração de bares e restaurantes. Sobre à rua Casa do Ator, após o recebimento de denúncias, os proprietários foram notificados a se adequarem a legislação.

Já na rua Quatá, foi feita uma fiscalização em maio deste ano e alguns estabelecimentos foram autuados por excesso de barulho. Novos comandos nessa região serão incluídos na programação”.

Secretaria de Coordenação das Subprefeituras”.

Ouça aqui a reportagem