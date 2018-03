Esgotos entupidos na zona norte

No bairro de Santana, de acordo com moradores, o entupimento de bueiros tem sido constante. As reclamações dão conta de que o problema chega a ocorrer até três vezes, em menos de um mês. Quando isto acontece o esgoto corre a céu aberto deixando um mau cheiro insuportável .

Os concertos são feitos pela Sabesp, mas costumam durar poucos dias. A causa disto, ao menos na Rua José Debieux, pode estar no grande tráfego de veículos pesados. De acordo com o balconista Sandoval de Arruda, que reside na região há mais de 07 anos, é comum que ônibus passem por cima dos reparos assim que terminados. “Eles acabam de asfaltar e logo na sequência os ônibus passam afundando tudo”, diz.

A cada vez que um dos bueiros da rua apresenta problemas às dificuldades aparecem, principalmente para os pedestres. A empresária Rosana Romano relata que nestes momentos a circulação pela calçada fica impossível. “A rua é de grande circulação de carros, e quando o esgoto transborda eles passam e jogam está agua suja para todo lado”, afirma Rosana Romano.

Em nota, a Sabesp informou que nesta segunda feira realizou uma obra de desobstrução, em uma galeria da Rua José Debieux. O comunicado segue destacando que após a intervenção feita, a rede coletora tem funcionado normalmente. A Cia. informou também que a reposição do asfalto será feita nessa terça-feira.

“ Em resposta à solicitação encaminhada sobre obstrução de esgoto na Rua José Debieux, 161, em Santana, a Sabesp informa que nesta segunda-feira executou a desobstrução da rede coletora, eliminando o vazamento. Companhia esclarece ainda que, por causa de um pedra que bloqueava o fluxo do esgoto, foi necessário abrir uma vala para a retirada da pedra. Neste momento, a rede de esgotos opera normalmente. O serviço de reposição de capa asfáltica será realizado amanhã, 1º de novembro, na parte da manhã ”.

Ouça aqui a reportagem :