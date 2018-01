Em Pirituba, rua vira depósito de carcaças de carros

Na rua Orlando Villas Boas, Vila Jaguari, zona norte da cidade, cresce a quantidade de carcaças de carros abandonadas. Uma situação que tem gerado uma infinidade de reclamações. O problema quase sempre começa com o abandono de veículos, que, com o passar dos dias, acabam depenados.

Aqueles que ainda apresentam um certo estado de conservação passam a ser utilizados como local para o consumo de drogas e abrigo para moradores de rua. Em muitas casos, os restos largados na calçada acabam se transformando também em caçambas para o depósito de lixo.

Cansados de pedir para a Prefeitura a remoção do que sobrou dos carros, os moradores chegam a atear fogo em algumas unidades. Eles alegam que a perigosa iniciativa foi a única forma encontrada para evitar a ocupação irregular e o acúmulo de entulho no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A iluminação também tem sido alvo de reclamações dos proprietários de imóveis. As instalações existem, mas não são suficientes para garantir luz em toda a rua. Em alguns trechos, os próprios moradores providenciam ligações clandestinas para garantir que a região não fique às escuras.

A situação tem preocupado sobretudo quanto a segurança. A reportagem da Rádio Estadão permaneceu no local por cerca de 5 horas. Durante este tempo a presença da Polícia Militar não foi registrada. No local a venda e o consumo de drogas ocorre livremente, a qualquer hora do dia ou da noite em áreas conhecidas por “biqueiras”.

A Prefeitura de São Paulo se comprometeu a retirar as carcaças até a primeira semana de agosto. As irregularidades relativas aos buracos e à iluminação só serão corrigidas após vistoria. A Polícia Militar esclareceu que a ausência de Pms foi notada pois a equipe estava atendendo outra ocorrência. A corporação também ressaltou que irá reforçar a segurança na região.

Leia abaixo a integra da nota emitida pela PMSP e a polícia militar :

PMSP

“A Subprefeitura Pirituba/Jaraguá informa que o recolhimento das carcaças de carros está previsto para a primeira semana de agosto. Com relação aos buracos, uma vistoria será feita no local até a próxima quinta-feira (28) e, sendo de sua atribuição, o serviço entrará na programação de tapa-buraco. O Departamento de Iluminação Pública (ILUME) informa que uma equipe de manutenção irá até o local na noite desta terça-feira para realizar vistoria e possíveis reparos”.

Polícia Militar

“A Polícia Militar esclarece, em relação a reportagem realizada pelo “Blitz” – Rádio Estadão, a qual relata que na Rua Orlando Villas Boas, bairro Vila Jaguari, permaneceu por 5 horas sem presença policial.

Foi feito um levantamento de dados no período de 01 a 26JUL16 pelo comando territorial – 49º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) – sendo contatado, entre outros pontos, o seguinte:



– No dia em que a reportagem esteve no bairro e informou que não houve policiamento pelo local, equipes da PM estavam destinadas ao atendimento de ocorrências policiais em outros setores da região, em especial em dois atendimentos de veículos produtos de crime localizados no bairro;



– A Polícia Militar, assim como em qualquer lugar do estado, tem trabalhado muito. Para corroborar essa afirmativa informamos que nessa região foi mensurada a produtividade policial, no período de 01JUL16 a 26JUL16, em que foram apontadas diversas ocorrências de prisão de criminosos em flagrantes no bairro:



– 14 de julho de 16 ocorreu o flagrante de tráfico de entorpecente com apreensão de 345 Kg de Maconha

– 13 Julho 16 foi realizado o flagrante de roubo

– 14 Julho 16 captura de procurado

– 18 Julho 16 tráfico de entorpecente

– 20 Julho 16 flagrante de estelionato/fraude

– 20 Julho 16 flagrante de porte de arma de uso restrito

– 20 Julho 16 flagrante de furto a estabelecimento comercial

– 22 Julho16 flagrante de furto a uma Igreja

– 23 Julho 16 captura de procurado pela justiça.



Acrescendo ao exposto, o comandante da 1ª companhia do 49º BPM/M vem desenvolvendo diversas operações na região e, também, realocou o policiamento para o bairro em questão, sendo que nas ruas Coronel José Venâncio Dias, Jornalista Paulo Zing e Estrada Turística do Jaraguá, no horário das 05h00 às 07h00, o policiamento permanecerá a disposição do Comando de Grupo Patrulha de Perus.



Assim, o bairro receberá importante incremento de policiamento nesse horário em que a estatística criminal aponta como sendo o mais sensível”.

Ouça aqui a reportagem: