Em Guarulhos, faixa e cartazes alertam para o risco de assaltos

No jardim Paulista, no bairro dos Pimentas os pontos de assaltos estão sendo indicados por faixas. O alerta é feito em alguns trechos da rua Cassilândia, uma das principais vias de acesso à rodovia Ayrton Senna. Esta foi a forma encontrada por moradores para chamar à atenção das autoridades para o problema.

A auxiliar de enfermagem, Vera de Souza que reside no local há mais de 45 anos, foi uma das idealizadoras do protesto. Ela afirma que no início foi apenas uma placa, mas que depois ao notar que as pessoas estavam parando para fotografar resolveu confeccionar as faixas. Hoje, tudo é feito graças a uma “vaquinha” realizada entre os próprios moradores. “Tem gente que não gosta mas tem muita gente que pede, e nossa intenção é colocar placas em todo o lugar, até que está pouca vergonha seja resolvida”.

Os problemas de segurança na região não são recentes, e desde o começo do ano as queixas só aumentam. Para evitar os assaltos, alguns moradores criaram um alerta, que é dado a partir das redes sociais. Denominada “vizinhos em alerta” , a iniciativa consiste na formação de um grupo, cujo objetivo é informar a todos sobre qualquer movimentação suspeita que aconteça na rua.

Em nota a Secretaria de Segurança afirmou que tem feito ações constantes para combater a criminalidade na região. O órgão ressaltou ainda que a delegacia de Guarulhos, responsável pela área, registrou uma queda de 3,8% no número de roubos de veículos de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015.

Confira a íntegra da nota divulgada pela SSP:

“As polícias Civil e Militar vêm desenvolvendo ações para combater os roubos de veículos, aumentando a presença ostensiva e operações nos locais em que há maior incidência criminal. As polícias realizaram 551 prisões em flagrante e recuperaram 145 veículos na região nos sete primeiros meses do mês. O 4º DP de Guarulhos, que cobre o bairro dos Pimentas, apresentou queda de 3,8% dos roubos de veículos de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2015”.

