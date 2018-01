Pedestres desrespeitam sinalização e se arriscam em travessia da Avenida Rebouças

Na altura do número 3.900, da Avenida Rebouças, em Pinheiros, existem duas passarelas, uma inclusive com escada rolante e até elevador. O corredor de ônibus, localizado na pista central da via, conta com grades de segurança e boa sinalização. Mesmo assim, é comum as pessoas ignorarem a segurança oferecida para atravessar.

Motoristas de táxis, que trabalham na região, estão preocupados com a situação. Muitos afirmam que diante do desrespeito procuram circular com velocidade bem abaixo do limite máximo permitido na via, que é de 50 km/h.

De acordo com motoboys que usam o bolsão de estacionamento da Rua São Columbano para esperar serviços, diariamente são registrados pequenos acidentes. “Todo dia rola alguma coisa por aqui, a gente toma cuidado, chama a atenção das pessoas, orienta, mas parece que não adianta nada”, diz Alexandre Pecequilo.

Nossa reportagem flagrou algumas pessoas atravessando a Rebouças em locais proibidos. Sem se identificarem, ou gravarem entrevista, elas justificam o desrespeito em virtude da pressa. “É errado, mas não acontece nada não, é só prestar atenção e dar uma corridinha pra não chegar atrasada”, declara uma estudante.