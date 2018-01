Anúncio de fechamento de creche na zona leste gera protestos da população

No Jardim Nossa Senhora do Carmo, na zona leste da cidade, a CEI Mayara Santos Silva será desativada. De acordo com Edileuza Jacinto de Carvalho, diretora da unidade, as atividades serão encerradas a partir do próximo dia 31 de dezembro. “Eu não tenho informações precisas para passar aos pais, que estão desesperados”, afirma.

A creche cuida atualmente de 269 crianças, de 0 a 5 anos, sendo que algumas foram diagnosticadas com autismo ou amiotrofia (doença degenerativa do sistema nervoso). Por isso, o centro de educação infantil conta com equipamentos pedagógicos modernos e tem total acessibilidade.

O anúncio do fechamento foi recebido com indignação por todos. Os moradores do bairro afirmam que a creche atende grande parte da população local. Mas a preocupação maior fica por conta dos pais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rosana Donato Marques de Souza, de 31 anos, é mãe de um garoto de apenas 1 ano e nove meses, que requer cuidados especiais, por ter limitações físicas. Para ela, a situação representa um enorme problema. “Eu não sei como ele irá aceitar uma mudança, ele já esta acostumado a ficar aqui e até melhorou. E eu não sei o que farei se a escola fechar”, afirma.

Diante da situação dos pais, funcionários e vizinhos estão se organizando para tentar evitar o fechamento do centro de educação infantil Mayra Santos Silva. Eles reivindicam ainda mais informações sobre o que levou a desativação do local e se existe um plano de remanejamento dos atuais alunos.

Em um comunicado, a prefeitura disse que irá transferir todos os alunos matriculados na CEI, e que para isto irá respeitar a menor distância possível, entre a residência das crianças e a creche. Ainda de acordo com o informativo a desativação da creche ocorreu devido a problemas nas prestação de contas.

Abaixo segue a nota da íntegra da nota emitida pela PMSP.

“A partir do ano que vem, as 269 crianças atendidas no CEI MAYARA SANTOS SILVA serão transferidas para unidades do entorno, respeitando a menor distância possível entre residência e creche, como determina a portaria de matrícula. O convênio com a atual entidade deve ser rompido por problemas de prestação de contas, e os pais já estão sendo comunicados sobre as mudanças”.

Ouça aqui a reportagem.